Сочинение 9 класс - Моя сестра: сочинение с элементами описания внешности

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Моя сестра: сочинение с элементами описания внешности"



У меня есть старшая сестра. Зовут ее Настей. Она с детства увлекается шитьем и вышиванием. Много лет Настя ходила в разные кружки, а год назад записалась на курсы кройки и шитья. Преподаватели хвалят ее, ведь она очень быстро добилась высоких результатов. Дома она никогда не сидит без дела. Обязательно что-нибудь кроит, строчит, вышивает. Настя шьет наряды и себе, и мне, и маме, и подругам. Настя очень аккуратна в своей работе: у нее все лежит на своих местах, она никогда не спешит что-то сделать, не подумав. Поэтому, когда она не может найти нужный лоскут ткани или иголку или у нее получается что-то не так, Настя недовольно вздыхает, смешно морщит красивый чуть курносый носик или закусывает нижнюю губу. Она не кричит и не злится, потому что по натуре очень спокойный и добрый человек.



Когда же Настя остается довольна выполненной работой, она зовет всех домашних разделить с ней радость от ее нового изделия. При этом глаза у нее искрятся, солнечная и радостная улыбка расцветает на слегка усталом лице. В движениях ее проскальзывает трепетная нежность, как будто она прикасается к ребенку. И это неудивительно. Сестра говорит, что для того, чтобы вещь получилась действительно хорошей, в нее надо вложить частичку души.



Я люблю наблюдать за своей сестрой, когда о на работает. Она становится такой сосредоточенной и одухотворенной, ведь она не просто шьет очередное платье, а творит, вкладывая в работу свою душу.