Сочинение 9 класс - Народная одежда – произведение искусства

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Народная одежда – произведение искусства"



Украинская народная одежда – яркое и самобытное явление в истории ее народа. Оно развивалось и совершенствовалось в течение столетий. История украинской одежды связана с традициями Киевской Руси. Коллекционируя рисунки украинской одежды, мы приходили к выводу, что с она тесно связана с развитием ткачества и разнообразных ремесел. Так, костюм украинской крестьянки во времена Древней Руси состоял из вышитой рубашки, юбки, которая представляла собой два несшитых полотнища клетчатой или орнаментированной ткани. На голове у девушки был венец, а у замужней женщины убор из дорогой ткани, на который набрасывался лоскут ткани в виде полотенца. На ноги наши прабабушки и прадедушки одевали плетеные или кожаные лапти.



К мужской одежде принадлежали рубашки до колен. Они одевались навыпуск, подпоясывались вязанным: поясом, на котором крепились огниво, гребень. На голове была шапка, обувью служили лапти или кожаные лапти. В прохладные поры года мужчины носили кожухи.



У горожан была немного другая одежда. Женщины носили длинную рубашку и несшитые обвертки. На голове у девушек, крестьянок , был венец, а у женщин – очипок. Городские жители имели много украшений – подвески, сережки, ожерелья, браслеты.



Одежда богатых людей выполнялась из дорогих тканей. У женщин были накидки типа плащей, цветные сапоги, а голову обвивала рушникоподобная одежда, под которой носили шапки, украшенные драгоценными камнями, вышивкой. Головной убор женщины, как и много других элементов наряда, имел ритуальное значение.



Со временем костюм изменялся. В ХУІІ-ХІХ ст. одежда стала своеобразной пометкой, за которой определялась принадлежность человека к бедным или богатым. В семьях обеспеченных для пошива костюмов использовались драгоценные ткани. Зажиточные казаки носили рубашки из тонкого полотна. Такие рубашки были вышиты золотом или серебром. В начале XX столетия в народной одежде воспроизводились определенные элементы культуры Европы. Вследствие распространения достижений профессиональной моды в современной одежде большинства народов мира ощущаются определенные стандарты и эталоны.

