Сочинение 9 класс - О человеке, который показался интересным (портретная зарисовка)
Свободная тема "9 класс" - сочинение "О человеке, который показался интересным (портретная зарисовка)"
План
Вступление. Человек, о котором хочу рассказать.
Моя бабушка.
Золотые руки.
Рукотворная радость.
Заключение. Талант в том, чтобы дарить радость.
Человек, с которым мне посчастливилось встретиться, не был известным композитором, художником, писателем, прославившимся на весь мир. Но, на мой взгляд, это была подлинно талантливая личность. Я хочу рассказать о моей бабушке.
Когда про кого-то говорят, что у него золотые руки, я всегда вспоминаю её. Вот она сидит за своим ткацким станком, чему-то улыбается, тихонько напевает или рассказывает нам, внукам, историю из своей жизни, а руки её безостановочно двигаются как бы сами по себе.
Бабушка ткала половики. Так называли в деревне длинные тканые дорожки, которые обычно стелили на пол. Только у бабушки они получались необычными, это была очень искусная работа: яркие, тёплые цвета, никогда не повторяющийся рисунок. Даже когда во многих домах появились модные дорогие ковры, люди продолжали заказывать половики и коврики, увозили их с собой в Москву, Рязань, Красноярск и говорили, что эти домотканые изделия напоминают о матери, деревенском детстве. Во многих домах прижились бабушкины вещи и до сих пор радуют своих хозяев.
По-моему, оставлять после себя людям радость и, значит, быть подлинно талантливым человеком.