Сочинение 9 класс - О человеке, который показался интересным (портретная зарисовка)

Свободная тема "9 класс" - сочинение "О человеке, который показался интересным (портретная зарисовка)"



План



Вступление. Человек, о котором хочу расска­зать.

Моя бабушка.

Золотые руки.

Рукотворная радость.

Заключение. Талант в том, чтобы дарить ра­дость.



Человек, с которым мне посчастливилось встретиться, не был известным композитором, художником, писателем, прославившимся на весь мир. Но, на мой взгляд, это была под­линно талантливая личность. Я хочу расска­зать о моей бабушке.



Когда про кого-то говорят, что у него золо­тые руки, я всегда вспоминаю её. Вот она си­дит за своим ткацким станком, чему-то улыба­ется, тихонько напевает или рассказывает нам, внукам, историю из своей жизни, а руки её безостановочно двигаются как бы сами по себе.



Бабушка ткала половики. Так называли в деревне длинные тканые дорожки, которые обычно стелили на пол. Только у бабушки они получались необычными, это была очень искусная работа: яркие, тёплые цвета, никог­да не повторяющийся рисунок. Даже когда во многих домах появились модные дорогие ков­ры, люди продолжали заказывать половики и коврики, увозили их с собой в Москву, Ря­зань, Красноярск и говорили, что эти домо­тканые изделия напоминают о матери, дере­венском детстве. Во многих домах прижились бабушкины вещи и до сих пор радуют своих хозяев.



По-моему, оставлять после себя людям ра­дость и, значит, быть подлинно талантливым человеком.