Сочинение 9 класс - Объединение языческой веры и христианства в календарно-обрядовой песне

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Объединение языческой веры и христианства в календарно-обрядовой песне"



Среди жанров устного народного творчества популярнейший и любимейший есть песня, которая всегда звучит – в праздник, в будние, в час работы… Украинская душа неотделима от песни. Много кто свое очарование украинской песней превратил в профессию.



В песне отражена не только высокая духовность народа, его лексическое богатство, а и хроникальное развитие этого жанра. С давних времен к нам дошли разные народные праздники, которые сопровождаются разнообразными обрядами и песнями. Отдельную группу народных песен составляют календарно-обрядовые, и их считают древнейшими по происхождению.



Своим возникновением они достигают еще языческих времен. Остатки веры давних славян можем найти в текстах этих песен. Как мы знаем, наши предки верили в мир, населенный многими духами и божествами, поклонялись не одному Богу, а большому пантеону богов: молились солнцу, месяцу, тучам, звездам, обожествляли и реки, землю – все, что было важным в жизнедеятельности человека, задабривали жертвоприношениями (часто приносили в жертву не только животных, а даже и человека).



Одним из ярких примеров объединения языческой и христианской вер считают колядки и щедривки. Современные колядки выполняются во время Рождества 7 января и прославляют Спасителя, извещая о Его рождении. На самом деле же колядки появились еще в языческие времена. Эти величальные песни пелись в честь рождения нового солнца в день зимнего солнцестояния 25 декабря, или 7 января. Вот как поется в древнеукраинских колядках: «Ясень мир засветился…», «Из того каменьев то будет солнце…». Почти в каждой давней колядке упоминается солнце. Величальные песни сопровождались ношением звезды, что символизировала небесное светило. Этот элемент обряда сохранился и сегодня (как мы знаем, неотъемлемым атрибутом обряда колядования есть ношения звезды). Итак, старинный языческий обряд наложился на один из наибольших христианских праздников – Рождество Христово. Относительно щедривок, то читая очень давние тексты, например «Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ласточка», можно заметить, что речь идет совсем не о зимнем периоде.



Так вот, календарно-обрядовые песни ведут свое начало в далеком, к сожалению, еще мало известном прошлом наших предков и несут на себе безоговорочное отражение их верований, представлений, мировосприятие.

