Сочинение 9 класс - Одежда

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Одежда"



В одежде и в том, как человек хотел бы выглядеть, проявляется та роль, которую он хотел бы играть в обществе, и его внутренняя позиция. Крылатое выражение «Одежда делает человека» подразумевает, что человек, его внутренняя сущность таковы, какова его одежда. Одежда является некой условностью. Разъяснение может дать не мода, а направление стиля и его уровень. Мы различаем следующие уровни:



Элегантность. Эстетическую элегантность мы определяем по согласованности всех предметов туалета между собой по цвету, форме и рисунку. Этой формы элегантности достигает лишь тот, кто со вкусом подбирает себе туалет. Наряд, характеризующийся индивидуальным и независимым вкусом, отличается элегантностью.



Ухоженность. Впечатление ухоженной одежды у нас складывается в зависимости от того, насколько чисто она выглядит. При этом неважно, действительно ли она чиста или это всего лишь имитация, соответствует ли она определенному стилю или же у нее неряшливый вид.



Неряшливость. Этот уровень является противоположностью ухоженности. Одежда отличается не только своей дисгармонией, но и неопрятностью.



Важной деталью в одежде являются украшения.



К средствам украсить самого себя относятся следующие: одежда, шрамы, наколки, раскраска и татуировка, прическа, парфюмерия, маникюр, припудривание и украшение лица, подтачивание зубов.



С помощью украшений напоказ выставляются социальный статус, готовность вступить в (сексуальный) контакт, агрессивность, приспосабливаемость,



Авантюрность натуры, личностные особенности. Украшения в виде косметики, париков и парфюмерных средств служат в большинстве случаев как дополнительные наряды.



Престижные украшения. Подобные украшения нередко являются свидетельством претензий на обладание определенным престижем. Таким образом можно продемонстрировать своему окружению, что вы из себя представляете, утерев им нос и поставив на место.



Членский значок той или иной организации. Тот, кто не скрывает своей принадлежности к той или иной группе людей, носит членский значок. Для такого человека членский значок представляет собой некое свидетельство престижа, с помощью которого он выражает свою принадлежность к определенной группе. В то же время членские значки из различных металлов дают представление о социальной шкале рангов внутри объединения.



Крест. Благодаря своей конструкции (горизонтально – высота, вертикально – стабильность, а прямой угол – фиксированность) крест и выражает именно эти свойства. В силу религиозного чувства защищенности он придает ощущение некой безопасности. Причем к выбору этого украшения приводит не действительно демонстрируемое поведение, а потребность.



Кожаные браслеты. Такое украшение носят и при отсутствии прямой необходимости (у спортсменов). Оно должно выражать подчеркнуто сильную натуру и служить в качестве украшающего ремешка на запястье.



Кусочки меха и другие трофеи. Если их носят на запястье или на шее, то тогда они сигнализируют о выдержке, и судя по ним, можно определить победителя.



Мех и мишура. Производят женственно-мягкое впечатление. Непосредственный контакт меха с кожей свидетельствует о желании испытать нежное обращение.



Мелкие и изящные украшения. Они выражают то, что их обладатель ощущает себя маленьким и слабым человеком, нуждающимся в участии и бережном обращении. Тот, кто носит маленькие и изящные украшения, хотел бы казаться любезным и душевным человеком.



Крупные украшения. Они обычно бросаются в глаза и выражают стремление получить признание своего социального статуса. «Я представляю собой больше, чем ты, у меня всего больше, чем у тебя, я превосхожу тебя» – таков смысл подобных украшений.

