Сочинение 9 класс - Отображение нравственности народа в народных песнях

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Отображение нравственности народа в народных песнях"



В научной литературе наряду с понятием «устное народное творчество» применяется термин «фольклор», т. е. «народная мудрость», так как в народном творчестве отразились представления народа об окружающем мире, его обычаи, стремления, надежды и мечты. Но главное, за что мы ценим народное творчество, это то, что в нем отражен характер народа, его лучшие моральные качества: доброта, искренность, щедрость и безграничная душевность.



Особое место в русском фольклоре занимают лирические песни. Это самый распространенный жанр. К лирическим песням обращались коллективно и поодиночке, старые и молодые, в будни и в праздники, в горе и в радости. И каждая такая песня проникает в самое сердце, так как, по словам Т. Шевченко: «Она имеет то великое, единственное, что не умирает, что зовет, объединяет, дурманит страстным чувством духовности — имеет душу!»



Народные лирические песни, одно из самых ценных духовных приобретений нашего народа, — это высокое поэтическое искусство, непревзойденное в своей правдивости, простоте, непосредственности и глубине чувств, которое никогда не перестанет интересовать и волновать нас. С глубокой древности народные песни сопровождали все важнейшие стороны трудовой деятельности людей и их быта. В таких песнях передаются различные жизненные обстоятельства, которые вызвали те или иные переживания, мысли и чувства, но это мысли и чувства не отдельного человека, а общенародное, общенациональное чувство, потому что народная песня всегда отражает представления всего народа.



В русском народном творчестве древнейшими являются песни времен древнеславянского мира, сложенные в период образования Киевской Руси. Большинство из них — календарные обрядовые песни, которые исполнялись в определенное время года, иногда даже в определенный день. Такие старинные песни вместе с обрядами и обычаями дают нам представление не только о трудовой деятельности, но и о мировоззрении, верованиях, связанных с поклонением солнцу — источнику жизни, с одушевлением различных явлений природы.



На протяжении веков народные певцы создали целую систему поэтических образов, земледельческих в своей основе. Характер этих образов взят из наблюдений над различными явлениями природы и возможным влиянием этих явлений на урожай. Так, предвестниками горя, несчастья, какого-либо бедствия в народных песнях служили образы грозовой тучи, бури-ненастья, бури-непогоды, буйного ветра, увядших цветов и им подобные. А с образами радости связывались такие явления, как весенний расцвет природы, солнечный свет, тепло, созревание злаков и плодов. Главной темой лирических песен были труд земледельца и те явления природы, от которых зависел успех этого труда. В некоторых песнях упоминается о нелегкой физической работе в поле и огороде, но ни в одной песне нет жалоб на тяжесть женского труда. Напротив, в лирических песнях часто поэтизируется крестьянский труд и орудия этого труда. Например, в одной из них говорится, что «девушка… жала» «серебряным серпочком», а у этого «серпочка» была «золотая ручка».



Очень часто труд составляет как бы фон, на котором возникают другие темы. Например, темы труда и семейной жизни во многих песнях сливаются, переходят одна в другую. По народным понятиям, семья должна основываться на взаимном уважении, дружбе, любви, бережном отношении друг к другу. Именно поэтому большое количество лирических песен посвящено теме любви. В любовных песнях также выражаются представления народа о прекрасном, красивом, и в основе этой красоты лежат труд и здоровье. Так, в одной из песен встречаем портрет «сельской красавицы», которая «истонка-высока», «избела-бела», «без румянец румяна», «без платья толста», «без башмаков высока» . В другой песне девушка гордится тем, что ее милый превосходит других «ростом, красотою, молодецкою походкой».



В народных лирических песнях выражаются самые разные чувства и настроения. Например, на Масленицу в течение недели принято было исполнять застольные, плясовые и лирические песни. Ив таких лирических песнях чаще всего пели о горькой судьбе молодой женщины, выданной замуж в отдаленную деревню, «на чужую сторону», ее тоске по родной деревне и родной семье («Отдавали молоду на чужую сторону»).



К сожалению, любовь не всегда была счастливой. Родители могли выдавать дочь замуж без ее согласия или выбирали невесту сыну по своему усмотрению. Иногда молодая жена, попадая в дом своей свекрови, была лишена возможности видеться и общаться с родными. Поэтому многие песни пронизаны печалью и грустью, а также страхом, с которым девушка думала о замужестве и жизни в чужой семье. В некоторых песнях молодая женщина жалуется на свое положение, грубое обращение с ней свекра и свекрови.



Если герой песни мужчина, то в такой песне могут быть воспоминания о милой или ропот на «горькую долю молодецкую», если его женили на девушке, которую он не любил. Но содержание народных лирических песен не только бытовое, они затрагивают множество разнообразных тем, потому что любые явления жизни — природы и общества — могут вызвать переживания человека. Эти личные переживания с присущей поэзии силой выражают мысли и чувства, душевную красоту многих современников и потому отражают нравственные устои всего русского народа.

