Сочинение 9 класс - Первая мировая война, её влияние на зарубежную литературу

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Первая мировая война, её влияние на зарубежную литературу"



Особую страницу в мировой литературе составляют те произведения, центральной темой которых является I мировая война. Первая мировая война 1914-1918 была воистину мировой. Втянуты в неё были многие государства. Антанта против Германии, Австро-Венгрии, Италии.



Войны шли на территории Европы, но Америка тоже принимала участие. Войны за передел мира. В результате мир существенно изменился.



Развивались колонии Англии. Германия, потерпевшая поражение, мечтала о реванше. Пришёл фашистский режим. Резкое падение экономики в быстро развивающейся России привело к революции. В русской литературе первая мировая война ярко, как самостоятельная война, не отразилась.



Ярко война отразилась в американской литературе. «Прощай, оружие» Эрнеста Хэмингуэя опирается на события и личный опыт. В произведении показывается бессмысленность войны, её ненужность. Самое главное – война калечит душу. Показывается пустотность войны.



Лейтенант Генри убеждается в жестокости войны, когда свои уничтожают своих. Когда ни цели, ни задачи войны непонятны. Хотя он встречает на своём пути большую любовь, но и это чувство, которое должно подарить смысл жизни, счастье, оборачивается совершенно противоположным.



Спасая любимую женщину и неродившегося ребёнка, он дезертирует ночью, рискуя жизнью, в Швейцарию. Генри и Кетрин попадают в миф, но счастья всё равно нет. Девушка умирает во время родов. Так появляется герой потерянного поколения. Это явление международное. Это люди молодые, некоторые преуспевающие, некоторые богатые (Хэмингуэй «Фиеста»), прожигатели жизни. Все герои Хэмингуэя не знают, для чего им жить.



В «Фиесте» описывается праздник Помпония. Впереди быков бегут люди. Зрелище очень жестокое, испанское. Испания – страна с таким менталитетом. Описывается ловля форели. Главный герой – Джейк Барнс, повествователь – навсегда искалечен войной. Он молод, силён, но потерял мужскую полноценность навсегда. Нужно большое мужество, чтобы так жить.



Потерянное поколение придумала американка Гертруда Стар. У Фиджеральда эти же герои. У Уильяма Фолкнера опыт первой мировой войны в пьесе «Сарториус» – это тоже история прошедшего через войну и потерявшего себя человека. На ранчо возвращается один из представителей младшего поколения, лётчик, и не находит себе места. Он ощущает, что среди людей, пока он рисковал жизнью, шло всё по-прежнему. Он не может себя подключить к этой неизменившейся жизни. И его никто не может понять. В итоге он нанимает самолёт и кончает с собой, отключив мотор.



Люди потерянного поколения – это и герои Ремарка. «Три товарища» – Патриция умерла от туберкулёза», «На западном фронте без перемен» – судьба его отца и матери, больной раком и вылечить средств нет. Мате Залка «Добердо» – это местечко на Балканах, где главный герой постепенно приходит к выводу, что война не только насилие и смерть, а ещё и сговоры, продажа. Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» – Швейк хитрец, похож на Остапа Бендера, живёт тем, что ворует собак, перекрашивает и продаёт. Когда объявляют войну, он ощущает приступ радикулита. На коляске едет призываться, его называют идиотом. Но он воюет.

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