Сочинение 9 класс - Песня – душа народа

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Песня – душа народа"



На мысль китайских исследователей, историю народа можно изучать по смыслу как народных, так и авторских песен. С этим мысленным взором нельзя не согласиться, поскольку украинская песня, которая своим корнями достигает в седую давность, – это гениальная поэтическая биография нашего народа. Во все времена человеческого бытия песня в Украине была органической частицей человеческой жизни, непочатым источником воодушевления, завершенному творением гения народа, дивом из див мира. Жизнь каждого человека начинается с песни, которая льется из материнских уст. Нежные, задушевные мамины песни сопровождают весь человеческий род.



Среди народных песен наиболее известные исторические и обрядовые. Песня историческая была в кровавых сечах, в походах, по всем дорогам казацкой славы. Странствовала она млечными путями. Отобразила трудную судьбу, высказывая протест против барщины и крепостничества, солдатчины, унижение.



Обрядовые песни — романтически-приподнятые колядки и щедривки — поэтическим словом прославляли трудового человека, отторгали его мысли от будничных проблем. А весной, когда все оживало вокруг, когда красота природы беспокоила чуткие молодые сердца, над украинскими селами звучали веснушки. В этих песнях объединялась радость с тихой грустью. За весной наступало русальное воскресенье, а дальше – подготовка к свадьбе. Дошли к нашему времени и купальские и жатвенные песни. Они преисполнены бодрым расположением духа, привлекательностью, мечтами о благосостоянии, любовью к природе. Среди народных песен беспокоят душу лирические песни, которые сопровождают молодых под венец. В них – отголосок семейной радости, грусть за не преисполненными мечтами, сетование на трудную судьбу, кручина за настоящей любовью.



Среди поэтов-песенников первое слово, безусловно, принадлежит И. Франко, который с молоком матери обрал в себя любовь, которая проявила себя в зрелой поэзии. Поэзии сборника каменщика «Завядшая листва» привлекли внимание композиторов и зазвучали на всю Украину «Красная калина, чего в лузе гнешься?», «Почему являешься мне во сне?», «Ой ты, девушка, из ореха зерно» и прочие. Много стихов М. Вороного тоже положено на музыку. Его поэзия никогда не оставляла читателей равнодушными. Магия стихов Вороного не в словах, а в музыкальности каждой строфы, каждой строки. Эта музыкальность, которая смущает, захватывает, беспокоит. В поэзии В. Сосюры, все будто обычное, размеренное, традиционное. Рассказ плывет тихо, спокойно. А душа переполняется непостижимым чувством, аж дух захватывает, когда слышишь:



Так никто не любил.

Через тысячи лет

Лишь приходит подобная любовь.

В день такой расцветает весна на земле

И земля просыпается рано.



Песенником 60-х годов XX столетия называют А. Малышка. Его «Песня о полотенце» стало одной из любимейший. Привлекает внимание в этой песне образ полотенца.

