Сочинение 9 класс - Праздники в США

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Праздники в США"



В США много праздников. Многие из них связаны с историей страны. Существуют также праздники, берущие начало от старых колониальных дней. Основные праздники США — Новый год, Пасха, День Поминовения, День независимости, День Благодарения и Рождество. Встреча Нового года — это время веселья. Многие американцы проводят эту ночь с друзьями дома или в ресторанах. Тысячи людей собираются в Нью-Йорке на Таймс-Сквер, чтобы встретить Новый год. Турнир Роз проходит в Пасадене, Калифорния, первого января каждый год. Призы присуждаются городам, составившим самые необычные композиции из цветов. На Пасху люди по традиции покупают новую одежду. После церковной службы многие люди прогуливаются по улицам городов в своих новых пасхальных шляпах и костюмах. Это шествие называется «Пасхальным Парадом». День Поминовения приходится на 30 мая. Он посвящен памяти тех, кто погиб за Америку в различных войнах. В этот день на могилы солдат возлагают национальные флаги. Четвертое июля, День независимости, самый большой национальный праздник. В этот день в 1776 году был принят документ, известный как Декларация независимости. В этот день в американских городах проходят парады, люди запускают шутихи в парках и полях. День Благодарения наступает в четвертый вторник ноября. Когда первые поселенцы высадились в Америке, то их первый год был очень тяжелым и 50 человек из 100 умерли. Но индейцы научили людей сажать кукурузу и дикие овощи, и осенью у них был большой урожай. День Благодарения был их праздником, днем выражения благодарности Богу. Это семейный праздник, и американцы стараются собраться всей семьей в этот день. Существуют также праздники, которые празднуются не всей страной, а отдельно в каждом штате. Наверно, самыми популярными праздниками в Соединенных Штатах Америки являются День Благодарения, День независимости и Рождество. День Благодарения отмечается в четвертый четверг ноября. В этот день американцы благодарят Бога за посланные им милости. Семьи собираются вместе за традиционным обедом, который включает, жареную индейку и тыквенный пирог. 4 июля отмечается День независимости, день рождения Соединенных Штатов как свободного и независимого государства. Обычно в этот день по всей стране устраиваются пикники, парады и фейерверки. Рождество — самый важный религиозный праздник для христиан. Обычай дарить подарки на Рождество очень распространен. Американские дети с нетерпением ждут Рождественского утра, когда они находят подарки, принесенные Санта Клаусом. Другие важные праздники — это Пасха, День Труда и День Поминовения. День Труда отмечается в первый понедельник сентября в честь трудящихся. День Поминовения, четвертый понедельник мая, — это день, когда вспоминают погибших во всех войнах.