Сочинение 9 класс - Размышление: По народному опыту

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Размышление: По народному опыту"



У одного мужчины было три сына. Как пришло время ему умирать, позвал он детей, да и говорит: “Сыны мои дорогие! Пора мне уже умирать. Как умру, каждый пусть возьмет себе по дому, по огороду и по полю. Вот вам ржаное зерно: берегите его. Как придет время – пусть каждый вспашет свою ниву и посеет это зерно. Как посеете – будете богаты, а как запустите – не будет вам счастья”.



Умер отец. Сыновья поделились и начали жить врозь. Старший сын сказал: “Зачем я буду мучиться, пахать землю? Ведь трава растет и без плуга. Погреет землю солнышко, намочит дождь и вырастет хлеб”. И он раскидал зерно по нераспаханному полю. Но семена не взошли. Тогда сын начал смеяться над завещанием отца. А потом бросил свою землю и пошел в другие края.



Средний сын не захотел также сидеть дома. Подался он в богатые края, где урожаи такие родят, что пером не описать. По садам ветви гнутся от плодов, баштаны и огороды покрыты овощами, пышные колосья пшеницы наземь склоняются. Тогда второй сын сказал: “Здесь земля и так меня прокормит. Зачем же мне что-то делать?” И даже не вспомнил о ржаном зерне.



Прошло лето, настала зима – а у него ни крошки в доме. Подумал он тогда об отцовском зерне, а его уже и жучки источили. Так посмеялся и второй сын с отцовского наследства.



А младший сын выбрал себе тем временем лучшую землю, вспахал, посеял зерно.



Работал он, не возлагая рук, и нива ему отблагодарила за это. Взошла хлеб, вырос, выбился колос – много было урожая на поле у младшего сына. И делал он так каждый год, и жил в благополучии – и он сам, и его дети и внуки.



А тем временем братья его обеднели совсем. И решили возвратиться домой и пришли к младшему брату. Увидели они поля большие и богатые и сказали: “Плохо мы поступили, что не послушали отца”»



А младший брат принял их, и было у него, чем прокормить и себя с семьей, и братьев своих.

