Сочинение 9 класс - Развенчание романтики большевистской революции и кровавой гражданской войны

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Развенчание романтики большевистской революции и кровавой гражданской войны"



Неужели было так? А может, это призрак? Не знаю? Не скажу? И пахнет сорняками, а может, и чабрецом… а в балках – огни? … Огни… огни… Волновой. Октябрьская революция… Сколько надежд, сколько стремлений, сколько таинственных желаний о «тихих озерах загорской коммуны», сколько романтической веры в торжество революционных идеалов. Это было начало нового этапа активного общественного действия, кипучей творческой энергии, мощной волны в развитии человеческих, общественных и национальных взаимоотношений… Но нарастающая волна гражданской войны, к сожалению, поглощает романтику большевистской революции, оставляя кровопролития, братоубийство, непрерывные смены власти, репрессии, распространение недоверия и подозрения в обществе. Конечно, в такой сложный исторический период бурных изменений нелегко оставаться человеком. Нелегко было и Николаю Волновому, который фанатично верил в революцию, в ее идеалы, а потом увидел, что эти идеалы деформированы. Он не порывал с большевистской партией, не предал революционных идеалов, но не мог дальше закрывать глаза на то, что происходило в стране от имени партии. Не хотел, не мог раздваиваться, но предстал перед проблемой выбора: «Я – чекист, но я и человек». В этом трагическом афоризме – суть тех противоречий, которые терзали душу писателя. Тех противоречий, которые не дают покоя и главному герою новеллы «Я (Романтика)», который попадает в созданную революционными идеями ловушку.



«Бредут народы, и века, и само время, меняются эпохи, на смену одним поколениям приходят другие, а человек всегда стоит перед проблемой выбора, борется со своим «хозяином»- зверским инстинктом – за право называться человеком. За это право борется и главком черного трибунала коммуны. Он служит благородному делу и высокой идее: его зовет Загорная коммуна – страна счастья и благодати для всех голодных, жаждущих. Это мечты. Однако в действительности герой идет в никуда, останавливается в полной безысходности. Почему? Кто виноват в том страшном преступлении, которое осуществляет герой? Не задумываясь, можно дать ответ – гражданская война. Ибо она, как и каждая война, противоречит самой природе человека с его извечными стремлениями к добру, красоте, ибо несет кровь, страдания, смерть.



? … Шесть на моей совести? Нет, это неправда. Шестьсот, 6000, 6000000 – тьма на моей совести!



Да, он инсургент, его обязанность вершить революционный суд, тот, кто против коммуны – должен погибнуть, поэтому не может в душе поселиться сожаление, сомнение «мятежного» сына матери Марии. Марии которая предчувствует грозу и раскол внутреннего «я» настоящего коммунара, которая встанет перед ним, юным фанатиком коммуны, в образе милосердной матери, которая умеет прощать своим сыновьям раздвоение души. «Не уж то я, солдат революции, неужели я оставлю и позорно изменю коммуне? »Нет, ибо я на страже сто, я «верный пес революции »- Дегенерат. Неслучайно Волновой наделяет этого героя таким именем, потому что война калечила человеческие души. В тяжелое время испытаний проявлялись вся скудность, низость человеческая, которая кроме страшного «Расстрела» ничего другого не знала. Такой по своей природе и доктор Тагабат, который расстреливает безвинных людей, приносит им страшные пытки и мучения под свое азиатское «ала-ла-ла». Возможно, в этих нечеловеческих условиях человечным остается Андрюша, который пытается вырваться из этого страшного окружения, хочет убежать на фронт. Это он делает попытку отпустить мать главковерха, это он при массовых расстрелах еще бледнеет, испуганно смотрит, пытается любым способом изменить приговор. Но и у него, как и у многих других коммунаров, был свой страж – страх оказаться на месте версальцев. Все они руководствовались зверским инстинктом, как и главковерх черного трибунала, все находились в животном экстазе, когда совершали убийства. Жестокий тезис юного фанатика коммуны: «Будут сотни расстрелов» во имя приближения «загорской коммуны» – окажется пророческим.



Как же так могло случиться, что святая цель, ради которой проливалась кровь, творилось насилие, начинает тускнеть, набухать кровью невинных, почему так случилось, что мать вынуждена прислонять к угасающему сердцу своего блудного сына, который запутался на трагических дорогах революции, иссяк морально, отчаялся и в отчаянии поднимает руку на свою мать? К сожалению, революционное «я» побеждает человеческое. Если задуматься, то страшно убивать людей во имя лучшего будущего – за светлое завтра. Какое же оно «светлое», если все в крови? Герой, убивающий мать, обречен на гибель. А в бездне тихо умирал месяц, «с запада надвигались тучи», которые, кажется, пытались скрыть «тихие озера загорской коммуны».



Да, не существует человека без сомнений и колебаний. Однако, есть вещи, которые не выбирают. Человек, который променял истинные ценности на фальшивые, обречен на забвение, такой человек лишается человеческой морали и даже инстинкта – уважать мать и отца своих.



Сказать о Волновом в нескольких словах невозможно. О нем пишут диссертации, книги и научные трактаты, но никто не скажет о писателе лучше, чем его произведения. В 1924 году закончена работа над новеллой «Я (Романтика)». Прошло семь лет после революции. Писатель-патриот, умный и одаренный человек, Волновой был в восторге от идей социализма. Утро 13 мая 1933 года, раздается выстрел в себя и в сталинщину одновременно. Николай Волновой в своей предсмертной записке ставит вопрос: «За что? За то, что мы были искренними коммунистами?». Именно разочарование в революции 1917 года, в ее идеализированных ошибках привели писателя к гибели. Можно сказать, что в душе Волнового произошел раскол. С одной стороны, он до сих пор хочет верить в благо, которое несет коммунистическая партия, с другой – видит разрушенные семьи, убийства, репрессии, сплошную коллективизацию, голодомор 1932-1933 годов. Он чувствует, что заветная мечта о счастье Украины не осуществится никогда. Собственно, у новеллиста не было выбора. Как не было выбора у главного героя новеллы «Я (Романтика)». Революция давно уже потеряла для него свою «романтику», он разрывается между коммунистическим долгом и чувствами «некоммунистическими – любовью к своей матери, к Украине. «Я» осознает, каким делом занимается, поэтому постепенно происходит раздвоение: «Я» – чекист, но «Я» и человек.

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