Сочинение 9 класс - Развивается ли народное творчество сегодня

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Развивается ли народное творчество сегодня"



Мне почему-то раньше казалось, что устное народное творчество – это прошлое, что-то такое, что давно записано, отпечатано и хранится на полках. Я задумывался над тем, развивается ли народное творчество сейчас, в наши дни. Сначала мне казалось, что сейчас оно (особенно песенное) не развивается, потому что мне неизвестны современные народные песни, все время я слышу только старые, записанные много лет назад. Я не понимал причин, почему раньше песни создавались, а сегодня не происходит этот процесс. Получается, что раньше люди были более творческими, а сейчас нет? Но так не может быть. Возникла еще одна мысль: а может, песенное народное творчество приобрело другие формы, о которых мы не догадываемся?



И вот что выяснилось: мы имеем большое количество песен, которые люди охотно поют наравне с традиционно народными песнями. Но эти песни имеют авторов, их создали поэты и композиторы. Например, часто можно услышать:



Мама, мама вечная и любимая,



Вы извините, что был невнимателен.



Знаю, вы молились за меня



Дни и ночи, седая моя мамочка.



И мало кто при этом вспоминает, что слова написал М. Луков. И таких песен, которые поют не одно поколение, много. Поэтому я пришел к заключению, что эти песни по всем признакам являются народными: их поют, они передаются устно (если и переписываются, то это не значит, что форма распространения изменила их популярность), имеют стихотворную форму, небольшие по объему и имеют некоторые варианты. Единственное замечание: это песни литературного происхождения, ставшие народными. Ведь не всегда те, кто поет эти песни, знают их авторов.



Мы можем утверждать, что песенный жанр народного творчества живет и сегодня. Какой-то период исторического развития будет взывать к жизни те или иные жанры народного творчества или определенные темы. Во времена казачества, например, были популярны маршевые песни, думы. Когда в нашей стране начались демократические процессы, то маршевые песни стали тоже популярны. Исполнялись они вместе с другими народными песнями и сами становились (а может, и были) народными.



А какие жанры устного народного творчества живут сегодня? Песни (в основном лирические, но и маршевые, тоже), сказки, современные поговорки, пословицы и бессмертный жанр – анекдоты, который будет жить веками. Прислушайтесь, уважайте народное творчество – сокровищницу нашей мудрости, нашей истории, которую мы передадим следующим поколениям.

