Сочинение 9 класс - Роль знаний в жизни человека
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Роль знаний в жизни человека"
Для чего человеку знания, какова их роль в жизни человека? Вроде и простые вопросы, но иногда нужно отвечать на такие простенькие вопросы, чтобы лучше понимать некоторые вещи.
Знания играют огромную роль в нашей жизни! Без них невозможно построить дом, вылечить человека, сесть за руль автомобиля, сыграть на клавесине — ничего нельзя сделать без определённого багажа знаний в голове! Можно только существовать как самое отсталое и неразвитое животное.
Даже для самых простейших разумных действий нужно иметь хоть какие-то знания: чтобы научиться есть, как человек цивилизованный, ребёнок должен узнать, для чего нужны ложка, чашка и вилка.
Что уж говорить о более серьёзных вещах! Например, без знания техники невозможно проехать даже метра на машине. А без знания анатомии можно только зарезать человека, но никак не прооперировать, чтобы удалить злокачественную опухоль.
Можно приводить много примеров, иллюстрирующих огромную роль знаний в жизни человека, но лучше всего об этом сказал народ: «Ученье свет, а неученье тьма».