Сочинение 9 класс - Роль знаний в жизни человека

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Роль знаний в жизни человека"



Для чего человеку знания, какова их роль в жизни человека? Вроде и простые вопросы, но иногда нужно отвечать на такие простень­кие вопросы, чтобы лучше понимать некото­рые вещи.



Знания играют огромную роль в нашей жизни! Без них невозможно построить дом, вылечить человека, сесть за руль автомобиля, сыграть на клавесине — ничего нельзя сде­лать без определённого багажа знаний в голо­ве! Можно только существовать как самое от­сталое и неразвитое животное.



Даже для самых простейших разумных действий нужно иметь хоть какие-то знания: чтобы научиться есть, как человек цивили­зованный, ребёнок должен узнать, для чего нужны ложка, чашка и вилка.



Что уж говорить о более серьёзных вещах! Например, без знания техники невозможно проехать даже метра на машине. А без знания анатомии можно только зарезать человека, но никак не прооперировать, чтобы удалить зло­качественную опухоль.



Можно приводить много примеров, иллюст­рирующих огромную роль знаний в жизни че­ловека, но лучше всего об этом сказал народ: «Ученье свет, а неученье тьма».

