Сочинение 9 класс - Швея — моя будущая профессия

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Швея — моя будущая профессия"



В последнее время у девочек почти исчез интерес к рукоделию, шитью. А жаль! Это так прекрасно и интересно — шить для людей кра­сивую, удобную и современную одежду. Причём эта одежда получается индивидуальной, особой, если её вам шьёт мастер, потому что сшита на заказ в единичном экземпляре. Поэтому я очень хочу стать швеёй. У меня и пример хороший есть — моя тётя Валя, мамина сестра. Она очень хорошая швея-индивидуал, шьёт жен­ские платья на дому. У тёти всегда есть зака­зы, а значит всегда есть заработок. Она свобод­на в смысле своего рабочего времени, а это тоже немаловажный для меня фактор при выборе бу­дущей профессии. Я хочу распоряжаться своим временем по своему усмотрению!



Чтобы стать мастером-швеёй, необходимо многому научиться: нужно овладевать различ­ными инструментами и техническими прибора­ми (например, нужно уметь работать на швей­ных машинах с программным управлением, уметь обращаться с оверлоком и так далее), необходимо быть в какой-то мере конструкто­ром и модельером, делать выкройки, понимать их, представлять, как будет выглядеть одежда. Нужно уметь с помощью одежды скрывать не­достатки фигуры своих клиенток. Именно это умение делает швею популярной, и она начи­нает хорошо зарабатывать.



Швея должна хорошо разбираться в материалах: в бесчисленном количестве тканей, ниток, аксессуарах, пуговицах, молниях и так далее — до бесконечности.



У швеи должна быть творческая фантазия. Её платья и другая одежда должны вы



глядеть так, будто сшиты на заказ у извест­ных модельеров — Зайцева или Юдашкина. Только у них одежда слишком экзотическая и предназначена, в основном, для прогулок по подиуму, а я буду стараться шить такую одежду, в которой можно будет показаться и на улице, и в ресторане, и на званом вечере!