Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что на мой взгляд важнее всего в человеке
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что на мой взгляд важнее всего в человеке"
Что важнее всего в человеке, например, в современной девушке? Многие девчонки думают, что красота, фигура, привлекательность. Отчасти это верно. Но всё это не самое главное! Самое важное — то, что внутри, то есть внутренние качества, характер, душа.
Из качеств, которые наиболее важны для современной девушки, я бы назвала такие, как чистоплотность тела, мыслей и поведения, доброта, совестливость, умение предугадывать последствия своих поступков. Ведь можно быть чистенькой и красивой внешне, но ужасающе грязной и чёрной внутри! Можно быть в поведении вроде бы милой и доброй напоказ, а если присмотреться к некоторым таким девчонкам повнимательнее, то увидишь, что всё это наносное, внешняя шелуха, а внутри этот человек — чёрствая эгоистка, заботящаяся лишь о том, чтобы ей было хорошо, чтобы у всех создалось о ней мнение как о привлекательной и обаятельной.
Девочка с самого раннего детства должна задумываться о том, какой она хочет и должна стать — душевной, умной, честной и чистой. И не надо забивать особо себе голову мыслями о том, кем стать — это абсолютно всё равно! Доярка по внутренним своим качествам может быть гораздо лучше фотомодели, хотя во внешнем своём облике может и проигрывать ей в чём-то. Не беда! Жизнь всё расставит по своим местам.