Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что на мой взгляд важнее всего в человеке

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что на мой взгляд важнее всего в человеке"



Что важнее всего в человеке, например, в современной девушке? Многие девчонки ду­мают, что красота, фигура, привлекательность. Отчасти это верно. Но всё это не самое глав­ное! Самое важное — то, что внутри, то есть внутренние качества, характер, душа.



Из качеств, которые наиболее важны для современной девушки, я бы назвала такие, как чистоплотность тела, мыслей и поведения, добро­та, совестливость, умение предугадывать последст­вия своих поступков. Ведь можно быть чистень­кой и красивой внешне, но ужасающе грязной и чёрной внутри! Можно быть в поведении вроде бы милой и доброй напоказ, а если присмот­реться к некоторым таким девчонкам повнима­тельнее, то увидишь, что всё это наносное, вне­шняя шелуха, а внутри этот человек — чёрствая эгоистка, заботящаяся лишь о том, чтобы ей бы­ло хорошо, чтобы у всех создалось о ней мнение как о привлекательной и обаятельной.



Девочка с самого раннего детства должна задумываться о том, какой она хочет и долж­на стать — душевной, умной, честной и чис­той. И не надо забивать особо себе голову мыслями о том, кем стать — это абсолют­но всё равно! Доярка по внутренним своим качествам может быть гораздо лучше фотомо­дели, хотя во внешнем своём облике может и проигрывать ей в чём-то. Не беда! Жизнь всё расставит по своим местам.

