Сочинение 9 класс - Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования"



Любить и понимать свой народ, сострадать ему лучше всего учиться у Некрасова. Он обо всем пишет так, как будто сам все испытал: «Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять! Благослови же работу народную и научись мужика уважать!» Так знать и любить свой народ мог только человек с большим сердцем, с широкой душой. «Однажды в студеную, зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз…» Эти сказочные по звучанию строки остаются в памяти с детства. В школе учителя рассказывают нам о творчестве Некрасова и читают его стихи. Мы с большим вниманием слушаем и живо представляем себе картины крестьянского быта. Мне почему-то всегда некрасовские крестьяне казались людьми богатырского сложения, в русских традиционных костюмах.



С такой же яркостью я представлял и бедняков, которые все в лохмотьях, исхудалые, с мученическим выражением на лице шли за плугом. Его стихи более стихов других русских поэтов вызывают в душе читателя чувства сострадания лирическим героям. Героев Некрасова даже как-то неловко называть литературными, настолько они реалистичны. Можно чуть не плакать о бедном пахаре, которому так и не удалось собрать урожай. Можно как наяву видеть лошадку, везущую воз хвороста, а рядом шагавшего мужичка с ноготок, маленького мальчика, который не мог учиться из-за бедности и поэтому приходилось ему работать наравне со взрослыми. До сих пор жив образ тружеников, построивших железную дорогу: «Прямо дороженька: насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские… сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Безжалостные, правдивые картины человеческого горя и страданий обездоленных людей, создаваемые поэтом, приобретают типический характер в цикле стихов «На улице». Простая будничная сценка, будничная «физиология» столицы, казалось бы случайно увиденный эпизод раскрывают социальные противоречия столицы, трагизм повседневности. Голодного бедняка, укравшего у торговца калач, ведет в участок городовой. Старуха мать в слезах провожает своего Ванюшу, которого забрали в рекруты, – все это эскизные зарисовки уличных впечатлений, но они типичны для будней города, в каждом из этих эскизов кроется жизненная драма. Судьба мужика была тяжела, но еще более тяжелой была судьба крестьянской женщины, описание которой занимает значительное место в лирике Некрасова. В стихотворении «Еду ли ночью по улице темной» поэт рисует типическую картину нужды, страданий, горя, выпавшего на долю простой русской женщины. Это рассказ о безрадостной любви бедняков, о зловещей нищете, калечащей самые светлые, чистые чувства человека. Великий русский поэт Некрасов посвятил русской женщине-крестьянке большую часть своих произведений. Он всем сердцем сочувствовал тяжелой доле крестьянок и, как мог, ярко и душевно изображал ее в своих стихах. Он пытался привлечь к проблемам женщин внимание прогрессивного российского общества. Он бросал вызов тем, кто превратил русских женщин в рабынь. Вот как Некрасов пишет о девушке в стихотворении «Тройка»: «На тебя заглядеться не диво, Полюбить тебя всякий не прочь: „Вьется алая лента игриво В волосах твоих черных, как ночь“. Поэт с грустью рассуждает о том, что взгляд ее может „разорить старика на подарки“, а „в сердце юноши кинет любовь“, но что станет с этой русской красавицей дальше в печальной России? Сердце поэта обливалось кровью, когда он видел на лицах русских крестьянок выражение тупого терпения и бессмысленного вечного испуга. Только прочитав Некрасова, можно понять, в каком бесправном положении находились крестьянки в то время в России. Не уважалось даже материнство: кормящих матерей заставляли работать в поле, а рядом на полосе кричали грудные младенцы. В полном разгаре страда деревенская. Доля ты! – русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать! В жизни женщины мало радостей, она должна работать и в поле, и дома, ей некогда думать о себе. В стихотворении „Еду ли ночью по улице темной“ Некрасов рассказывает о типичной судьбе русских женщин. По воле отца героиня стихотворения вышла замуж и теперь должна терпеть обиды и издевательства: „Муж тебе выпал не добрый на долю: С бешеным нравом, с тяжелой рукой…“ Несмотря на такие унижения, она сохранила чувство собственного достоинства и „ушла на волю“.



Но свободная жизнь, омраченная смертью сына, тоже не принесла ей счастья. Еще тяжелее сложилась судьба крепостной крестьянки Груши, о чем поэт пишет в стихотворении „В дороге“. Груша воспитывалась вместе с помещичьей дочерью и получила образование, в крестьянскую девушку влюбился учитель и сватался к ней. Но по прихоти барина Груша была возвращена в село и отдана замуж за крепостного. В деревне девушка совсем зачахла. Некрасов рисует различные судьбы крестьян. Поэт утверждает, что счастье крестьян еще впереди и за него надо бороться. Русский народ должен изжить в себе покорность, веру в доброго господина. Некрасов отмечает, что среди крестьян уже есть люди, способные к сознательному протесту, и поэт верит, что „русскому народу пределы не поставлены: пред ним широкий путь“. В завершение хочу сказать, что в освобождении женщин-тружениц России важную роль сыграла поэзия Некрасова. Он способствовал развитию фольклора, который является неотъемлемой частью русской души. А ведь давно известно – как будешь петь, так и будешь жить!