Сочинение 9 класс - Традиции моей семьи

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Традиции моей семьи"



Традиция-это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а также то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от предков.

В нашей семье, а она у нас большая: папа, мама, я, мой младший брат и, конечно же, многочисленные родственники, есть свои традиции. Самые важные-гостеприимство и уважение к людям. Гостей мы всегда встречаем с радостью и угощениями. Уж стакан чая мы всегда предложим! А уважать людей наши родители нас приучили с детства. Может быть, это не всегда получается, но мы стараемся. Уважению учила прабабушка бабушку, бабушка-маму, мама-меня, а мне предстоит научить этому своих детей.

Традицией считается в нашей семье любовь к морю. Может быть, поэтому все мои деды и прадеды решили связать свою профессию с морем: дед Валера стал рыбаком, а дед Егор-морским пограничником. И даже мой отец проходил военную службу не в армии, а на флоте. Он был моряком. Я тоже очень люблю море, но связывать с ним свою профессию мне не хотелось, хотя летом я часто хожу купаться, ловить рыбу и заниматься дайвингом…море завораживает буйством стихии…оно такое разное: то спокойное и гладкое, как зеркало, то разъяренное и опасное, как дикий зверь. Но всё же оно прекрасно! Уже стало традицией всей семьёй отмечать на морском побережье День рыбака и День Военно-Морского Флота. Из года в год мы ждём этих морских праздников, долго готовимся к ним, устраиваем на пляже конкурсы, играем в подвижные игры, сидим у костра ночь напролёт, жарим рыбу, а утром готовим уху и поём под гитару. Это незабываемо!

Кстати о праздниках. Отмечать их в кругу семьи-тоже наша традиция. Мы поздравляем друг друга с Новым годом, Международным женским Днём, Днём Защитника Отечества, Днём знаний и, конечно же, с Днём Рождения. Но особым днём для нас считается День Победы. Этот день памятен для нас тем, что мой прадед Александр воевал на Белорусском фронте и много нам рассказывал о своих боевых подвигах. Вот почему я люблю читать книги о Великой Отечественной войне, а мама увлекается поэзией военных лет. Мы навсегда сохраним память о прадеде, а я постараюсь передать интерес к военной тематике своим детям. В День Победы мы семьёй идём на парад, возлагаем цветы к Вечному огню, а вечером восхищаемся разноцветными переливами неба во время салюта.

К Восьмому марта мы с братом всегда дарим маме, бабушке и тёте багульник, а их мужчины преподносят им букеты. Мы знаем, что моя мама любит лилии, тётя Эля-красные розы, а бабушка Валентина-хризантемы.

Мы очень любим активный отдых, поэтому поездки на море-это тоже семейная традиция. Как же замечательно прохладным августовским утром надеть куртку, сапоги, взять в руки палку, ведро и нож и отправиться в лес за грибами! Никогда не знаешь, что ждёт тебя за тем пеньком-толстый боровик, яркий мухомор или смертоносная гадюка! А потом собираться всем вместе у машины, делиться своими находками и рассказывать о таинственных обитателях леса.

Кому-то это может показаться смешным, но проводить уборку в квартире по субботам-тоже наша традиция! Каждый занят работой-мама моет пол, брат вытирает пыль, а я мою посуду и выношу мусор, но мы делаем это дружно, с заботой и поддержкой.

Мама с папой считают необходимым участвовать в жизни государства. Для них это традиция. Они знакомятся с программами кандидатов и определяют свой выбор. Второго марта они пришли на избирательный участок и отдали свой голос за Дмитрия Анатольевича Медведева. Когда придёт время, я тоже буду голосовать, как и любой гражданин.

Не менее важной традицией в нашей семье считается помощь тому, кто в ней нуждается. Недаром говорят, что «Друг познаётся в беде». И это так прекрасно, когда рядом есть родные люди и друзья, способные помочь и выручить, оказать поддержку в любой ситуации. Совсем недавно моей маме нужно было срочно делать операцию во Владивостоке. И буквально за несколько дней родственники и друзья собрали нужную сумму и без колебаний отдали её нам. Я очень благодарен всем близким людям: благодаря их помощи моя мама снова с нами, она здорова и счастлива. Разве это не доказывает, что взаимопомощь важна в каждой семье?!

Думаю, мои родители меня поддержат, если я скажу, что в нашей семье традиционным считается то, что мужчина-«добытчик», он должен обеспечивать семью, а женщина-хранительница домашнего очага. Но это не говорит о том, что мужчина должен работать днём и ночью, а женщина-обустраивать уют в доме, нет! Каждый волен делать, что хочет, и никто не в праве человека заставлять.

Традицией также считается в нашей семье любовь и забота о животных. Они всецело становятся членами нашей семьи, и мы очень тяжело переживаем их потерю… Недавно у нас погиб попугай, и мы долго не могли оправиться от этого шока…

Я горжусь своей семьёй, где бережно чтут традиции, стараюсь быть похожим на своего отца Грачёва Николая Егоровича…быть таким же смелым и достойно носить звание «настоящего мужчины». Именно у него я учусь доводить до конца каждое дело, учусь определять свою цель в жизни и стремиться к её достижению! Один великий восточный философ заметил, что лишь упорством и трудолюбием можно добиться успеха в жизни, и наша семья с ним полностью согласна!

Да, пусть у нас нет родословной «до пятнадцатого колена», семейного герба и гимна, зато у нас есть свои собственные традиции. И мне они дороже всех титулов и родовых поместий!