Сочинение 9 класс - Важно ли при выборе одежды обращать внимание на моду

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Важно ли при выборе одежды обращать внимание на моду"



Как мне одеться? Сколько людей задают себе этот вопрос, когда они хотят куда-то пойти. Важно ли вообще, как люди одеваются, какой они имеют вид? Некоторые люди не беспокоятся о своей одежде или своей внешности. Для них все равно, что на них и какой они имеют вид. Но я считаю, что на одежду надо обращать внимание. Всегда, когда собираешься куда-то идти, я имею в виду, на встречу, на работу, надо внимательно выбирать, что одеть.



Мода влияет на наш выбор одежды. Нелегко одеваться по последней моде, поскольку она так быстро изменяется. То, что вчера было в моде, сегодня уже вышло из моды. Давайте посмотрим, как изменялась мода в прошлом столетии. В начале XX столетия одежда была консервативной. Мода изменялась не очень быстро. Мужчины одевались в темные костюмы и белые или цветные рубашки. Многие мужчины носили бороды и короткие волосы. Женщины носили длинные волосы, длинные платья, под которыми они носили корсеты, которые были очень неудобными, но предоставляли фигурам женщин стройные формы. Шляпка была необходимым атрибутом женской одежды. После Первой мировой войны мода очень изменилась. Особенно привели в удивление мир женщины. Они начали носить короткие волосы. Вместо длинных юбок на женщинах были юбки, которые достигали колена. В 60-е годы состоялась революция в моде. Женщины надевали мини-юбки и высокие сапоги. Мужчины носили в то время длинные волосы, как певцы известной в то время группы «Beatles». В конце 60- х – начале 70- х годов появился новый стиль «хиппи». В это время стали модными джинсы и футболки.



Мужчины носили длинные волосы и бороды. Женщины одевались в свободные (неприталенные) длинные платья и имели длинные волосы. В 80-е года появились панки с цветной одеждой и прическами. Тем самым они показывали свой протест против общества. Чуть позже появились рокеры, которые носили одежду из кожи. Каждая эпоха имеет свою особую моду. Иногда мода возвращается, и мы одеваем то, что одевали наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадеды. Всегда важно, какой ты имеешь вид. Но когда выбираешь одежду, надо учитывать место, куда собираешься идти. Для каждого места есть соответствующая одежда. Нельзя на рабочую встречу идти в спортивном костюме. Это не так поймут. Итак, надо не только следить за модой, но и принимать во внимание место, куда собираешься идти.