Сочинение 9 класс - Я люблю моделировать одежду

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Я люблю моделировать одежду"



Когда я была еще совсем маленькой девочкой, то у меня было много кукол. Все они были разного размера и разные на вид. Они были такие родные мне, хорошенькие, я их любила сильно-сильно. Но был у них один недостаток: все они имели только по одному платью. Некоторые были одеты в юбку и блузку и не имели одежды на смену. Это меня огорчало, и поэтому я решила помочь им: собственноручно создать для них нечто новенькое. Моя мама тогда поддержала меня и дала какие-то лоскутки ткани. Все они были разноцветные и яркие. Очень тогда они мне понравились! Я с воодушевлением принялась за работу. Первое платье, которое я сделала, было не очень красивое и изящное, но мне оно очень понравилось, я сама его придумала, сама выкроила, сама сшила на своей детской швейной машинке.



Так это и началось. Я шила разные виды одежды для своих кукол: платья, блузки, юбки, брюки, и чем больше я придумывала и шила, тем более это мне нравилось. К тому же, чем больше я работала, тем лучше у меня получалось: фасоны были все оригинальные, и шить я умела уже гораздо лучше, чем вначале. Мама научила меня разным видам шитья вручную, и поэтому я дополняла машинное шитье ручным орнаментом. Однажды в школе я увидела объявление о курсах шитья. Они проводились прямо в нашей школе, в кабинете труда. Я узнала у учительницы, в какие дни и во сколько они проводятся. Также я спросила, что мне понадобится для занятий. Она ответила, что мне нужны будут миллиметровая линейка, сантиметр, большая тетрадь с полями изнутри, нитки, иголки, бумага для выкроек, и самое главное – ткань. Вместе с мамой мы купили все необходимое. На занятиях мы изучали состав различных тканей, учились находить направление нитей в ткани, учительница показывала нам, как правильно шить изделие, показывала различные способы, как это можно сделать. Первое, что я сшила под ее руководством, был передник. Я была очень довольна, потому что он вышел как раз по мне, был приятного розового цвета и все швы у меня получились такие ровные! Дома я решила немного изменить фасон этого передничка, мне было интересно самой, без чьей-то помощи, сделать это. Я уже знала, что надо взять за основу выкройки. За два вечера я сшила передник, но совсем другого фасона. Я подарила его бабушке на день рождения, она была очень довольна и сказала, что у меня есть талант к этому. Мне было очень приятно слышать такие слова. Потом мы научились шить юбки, брюки. И всегда дома я делала что-то непохожее на то, что мы проходили на курсах, и всегда мне это доставляло удовольствие и радость. Сейчас мы учимся шить платья, и это очень интересно для меня, хотя и сложнее, чем сшить юбку. Мама уже позволяет мне пользоваться ее швейной машинкой и это очень хорошо, потому что я могу все делать дома – от моделирования фасона и выкройки до самого шитья, и не надо уже сначала дома кроить, а потом строчить в школе. Когда я закончу школу, то хочу быть дизайнером одежды, потому что это мне очень нравится и я считаю, что смогу многого достичь в этой области.

