Сочинение А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (анализ стихотворения)

Для меня А. С. Пушкин — самый любимый поэт. Пушкинская эпоха уходит от нас все дальше и дальше, но Пушкин от нас не отдаляется, наоборот, с годами он становится нам ближе. Творчество Пушкина многогранно. В своих произведениях он размышлял на философские, исторические и социально-политические темы, он раскрывал всю их глубину, используя яркую антитезу.

В стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . . ” Пушкин подводит итог своему творческому пути. Он задумывается о смысле жизни, об особой миссии, которая дается каждому человеку с его рождения. Пушкин выполнил свою миссию.



Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа.

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.



Что значит “выше”?

Пушкин сравнивает духовное и материальное, живую поэтическую думу и мертвый камень, и в этом заключается художественное достоинство стихотворения. Главной темой стихотворения, на мой взгляд, является тема царя и поэта, земного властителя и властителя дум. Гений своим творчеством сам ставит себе при жизни “нерукотворный памятник”, потому что он — голос народа, его пророк. Не кто-нибудь, а он сам воздвиг себе памятник. Отсюда многократно повторяемое “Я”. Пушкин жил и творил в “жестокий век”. Он гордился тем, что его поэзия была свободной, взывала к свободе политической и духовной.

Александрийский столп — это самая высокая в мире колонна, олицетворение покорности царю и власти самого царя. Пушкин был придворным низшего чина, и в то же время он был человеком высочайшего призвания и предназначения. Так что же означает “выше Александрийского столпа”? Это можно истолковать и как победу “таинственного певца” над цензурой, победу над самодержавием. Пушкин сопоставляет два памятника, памятник материальный и памятник духовный. Поэт вступает в противоборство с “кумиром” своего времени. Морально Пушкин победил этого самодержавного “кумира” силой поэтического слова и высокой духовностью. Пушкин действительно победил время и пространство. Каждое произведение поэта неповторимо, в каждом своя философия и красота. Поэзия Пушкина — это тропа к сердцу самого поэта. В поэзии он находит силы жизни, чтобы бороться с одиночеством, потому что общество его не понимает, не понимает его философские взгляды.

Я считаю, что творчество Пушкина — это неисчерпаемый источник, который, как в сказке, поит “живой водой” всех, кто к нему прикасается. Оно воспитывает добрые чувства, которые учат нас любить и понимать жизнь. Читая и перечитывая произведения Пушкина, мы каждый раз открываем для себя что-то новое. .