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Сочинение А. С. Пушкин и С. А. Есенин - певцы русской природы

    Конец XX века — это время жестоких испытаний для человека и человечества. Мы пленники современной цивилизации. Наша жизнь протекает в гигантских городах среди бетонных домов, асфальта и дыма. Мы засыпаем и просыпаемся под рев автомобилей. Современный ребенок с удивлением разглядывает птичку, а цветы видит лишь стоящими в праздничной вазе. Тем важнее для нас сегодня русская классическая поэзия. Она формирует в человеке любовь к родной природе, уважение к отчему дому.
    Русскими поэтами создано много шедевров пейзажной лирики, но для меня и, по-видимому, большинства живущих в России первые поэтические образы природы прежде всего связаны с именем А. С. Пушкина. Каждый ребенок в России со страхом и восторгом декламирует:

    Буря мглою небо кроет,
    Вихри снежные крутя;
    То, как зверь, она завоет,
    То заплачет, как дитя,

    То по кровле обветшалой
    Вдруг соломой зашумит,
    То, как путник запоздалый,
    К нам в окошко застучит.

    Поэт, используя очень простые, доступные образы, создает незабываемый эмоциональный настрой, который сохраняется на всю жизнь. А вот еще один замечательный поэтический образ зимней ночи:

    Сквозь волнистые туманы
     Пробивается луна,
    На печальные поляны
    Льет печально свет она.

    Возникает ощущение тихой грусти, одиночества.

    Ни огня, ни черной хаты. . .
    Глушь да снег. . .

    А вот совсем другое описание зимы, доброе и жизнеутверждающее:

    Под голубыми небесами
     Великолепными коврами,
    Блестя на солнце, снег лежит. . .

    Эти строки полны радости и оптимизма.
    На мой взгляд, вершина пушкинской пейзажной лирики — стихотворение “Осень”. Начало первой строфы, четыре строчки, всего четыре мазка, но сделанных рукой гения, — и в нашем воображении возникает точная, узнаваемая и выразительная картина осеннего дня.

    Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
    Последние листы с нагих своих ветвей;
     Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
    Журча еще бежит за мельницу ручей. . .

    По-моему, самый прекрасный образ природы создан поэтом в знаменитых строчках:

    Унылая пора! очей очарованье!
    Приятна мне твоя прощальная краса —
    Люблю я пышное природы увяданье,
    В багрец и в золото одетые леса. . .

    Здесь в каждой строчке контраст и гармония, соединение, казалось бы, несоединимого. Эти строки хочется переложить на музыку и одновременно изображать красками на холсте. Осень, любимая пора Пушкина, была для него и временем наибольшего творческого подъема.

    И с каждой осенью я расцветаю вновь. . .

    Так, знаменитой болдинской осенью Пушкин завершил свое величайшее творение — роман “Евгений Онегин”, написал маленькие трагедии, много других замечательных произведений .
    Описание природы у Пушкина не самоцель, а эмоциональный ключ, создающий определенный настрой, позволяющий лучше понять переживания человека, который остается главным действующим лицом пушкинской лирики.
    Так, в стихотворении “Бесы” картина вьюги — это сложная метафора, отражающая чувства самого Пушкина. Они раскрываются в последних строчках:

    Мчатся бесы рой за роем
    В беспредельной вышине,
    Визгом жалобным и воем
    Надрывая сердце мне. . .

    Поэт ищет в окружающей природе расшифровку своего внутреннего мира. С помощью образов природы Пушкин поднимается до больших обобщений, вопросов жизни и смерти.

    . . . Вновь я посетил
    Тот уголок земли, где я провел
    Изгнанником два года незаметных.

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