Сочинение А. С. Пушкин и С. А. Есенин - певцы русской природы
Конец XX века — это время жестоких испытаний для человека и человечества. Мы пленники современной цивилизации. Наша жизнь протекает в гигантских городах среди бетонных домов, асфальта и дыма. Мы засыпаем и просыпаемся под рев автомобилей. Современный ребенок с удивлением разглядывает птичку, а цветы видит лишь стоящими в праздничной вазе. Тем важнее для нас сегодня русская классическая поэзия. Она формирует в человеке любовь к родной природе, уважение к отчему дому.
Русскими поэтами создано много шедевров пейзажной лирики, но для меня и, по-видимому, большинства живущих в России первые поэтические образы природы прежде всего связаны с именем А. С. Пушкина. Каждый ребенок в России со страхом и восторгом декламирует:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Поэт, используя очень простые, доступные образы, создает незабываемый эмоциональный настрой, который сохраняется на всю жизнь. А вот еще один замечательный поэтический образ зимней ночи:
Сквозь волнистые туманы
Пробивается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
Возникает ощущение тихой грусти, одиночества.
Ни огня, ни черной хаты. . .
Глушь да снег. . .
А вот совсем другое описание зимы, доброе и жизнеутверждающее:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит. . .
Эти строки полны радости и оптимизма.
На мой взгляд, вершина пушкинской пейзажной лирики — стихотворение “Осень”. Начало первой строфы, четыре строчки, всего четыре мазка, но сделанных рукой гения, — и в нашем воображении возникает точная, узнаваемая и выразительная картина осеннего дня.
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей. . .
По-моему, самый прекрасный образ природы создан поэтом в знаменитых строчках:
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса. . .
Здесь в каждой строчке контраст и гармония, соединение, казалось бы, несоединимого. Эти строки хочется переложить на музыку и одновременно изображать красками на холсте. Осень, любимая пора Пушкина, была для него и временем наибольшего творческого подъема.
И с каждой осенью я расцветаю вновь. . .
Так, знаменитой болдинской осенью Пушкин завершил свое величайшее творение — роман “Евгений Онегин”, написал маленькие трагедии, много других замечательных произведений .
Описание природы у Пушкина не самоцель, а эмоциональный ключ, создающий определенный настрой, позволяющий лучше понять переживания человека, который остается главным действующим лицом пушкинской лирики.
Так, в стихотворении “Бесы” картина вьюги — это сложная метафора, отражающая чувства самого Пушкина. Они раскрываются в последних строчках:
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне. . .
Поэт ищет в окружающей природе расшифровку своего внутреннего мира. С помощью образов природы Пушкин поднимается до больших обобщений, вопросов жизни и смерти.
. . . Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--