Сочинение А. С. Пушкин и С. А. Есенин - певцы русской природы

Конец XX века — это время жестоких испытаний для человека и человечества. Мы пленники современной цивилизации. Наша жизнь протекает в гигантских городах среди бетонных домов, асфальта и дыма. Мы засыпаем и просыпаемся под рев автомобилей. Современный ребенок с удивлением разглядывает птичку, а цветы видит лишь стоящими в праздничной вазе. Тем важнее для нас сегодня русская классическая поэзия. Она формирует в человеке любовь к родной природе, уважение к отчему дому.

Русскими поэтами создано много шедевров пейзажной лирики, но для меня и, по-видимому, большинства живущих в России первые поэтические образы природы прежде всего связаны с именем А. С. Пушкина. Каждый ребенок в России со страхом и восторгом декламирует:



Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя,



То по кровле обветшалой

Вдруг соломой зашумит,

То, как путник запоздалый,

К нам в окошко застучит.



Поэт, используя очень простые, доступные образы, создает незабываемый эмоциональный настрой, который сохраняется на всю жизнь. А вот еще один замечательный поэтический образ зимней ночи:



Сквозь волнистые туманы

Пробивается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.



Возникает ощущение тихой грусти, одиночества.



Ни огня, ни черной хаты. . .

Глушь да снег. . .



А вот совсем другое описание зимы, доброе и жизнеутверждающее:



Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит. . .



Эти строки полны радости и оптимизма.

На мой взгляд, вершина пушкинской пейзажной лирики — стихотворение “Осень”. Начало первой строфы, четыре строчки, всего четыре мазка, но сделанных рукой гения, — и в нашем воображении возникает точная, узнаваемая и выразительная картина осеннего дня.



Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

Журча еще бежит за мельницу ручей. . .



По-моему, самый прекрасный образ природы создан поэтом в знаменитых строчках:



Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса. . .



Здесь в каждой строчке контраст и гармония, соединение, казалось бы, несоединимого. Эти строки хочется переложить на музыку и одновременно изображать красками на холсте. Осень, любимая пора Пушкина, была для него и временем наибольшего творческого подъема.



И с каждой осенью я расцветаю вновь. . .



Так, знаменитой болдинской осенью Пушкин завершил свое величайшее творение — роман “Евгений Онегин”, написал маленькие трагедии, много других замечательных произведений .

Описание природы у Пушкина не самоцель, а эмоциональный ключ, создающий определенный настрой, позволяющий лучше понять переживания человека, который остается главным действующим лицом пушкинской лирики.

Так, в стихотворении “Бесы” картина вьюги — это сложная метафора, отражающая чувства самого Пушкина. Они раскрываются в последних строчках:



Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне. . .



Поэт ищет в окружающей природе расшифровку своего внутреннего мира. С помощью образов природы Пушкин поднимается до больших обобщений, вопросов жизни и смерти.



. . . Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--