Сочинение А. С. Пушкин и русская литература.

. . . Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит . . .



В Москве, в самом центре ее, на Пушкинской площади, против Тверского бульвара, по которому так любил бродить Пушкин, высится величавый в своей простоте памятник поэту. На нем известные каждому с детства, видящие даль веков слова:



И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал.



В этих словах предельно сжато и точно раскрывается основная направленность пушкинского творчества: страстное, неискоренимое свободолюбие и горячее сердце поэта, высокая гуманность, человечность.

Вся его литературная деятельность продолжалась немногим более двух десятилетий, но за этот недолгий срок Пушкин сумел решить задачи огромной культурно-исторической важности: придал новой русской литературе достоинство подлинной национальной самобытности и поднял на уровень наиболее передовых литератур мира.

Именно это сделало Пушкина родоначальником всей последующей русской литературы.

Исключительно велика роль Пушкина как замечательного художника — живописца нашей природы. Во время своих вольных и подневольных скитаний он изъездил вдоль и поперек многие края нашей необъятной родины: от Петербурга до Крыма, Одессы, Закавказья, от Балтики до Урала, до начала степей Средней Азии. Он первый так широко, полно и, главное, так поэтично показал нам мир, в котором мы живем.

Соединение мечты и действительности, глубоко реальное изображение идеальных образов составляют одну из существеннейших особенностей пушкинского реализма.

Изумительно развилась, обогатилась созданиями, признанными во всем мире в качестве величайших шедевров, русская литература после Пушкина. Но и поныне он является, говоря словами Льва Толстого, “высшей точкой поэтической параболы”, самым “гармоническим” из всех русских писателей. И гармоничность пушкинских художественных творений тем замечательнее, что она была глубоко выстрадана.

И поэтому солнечное пушкинское творчество — это прекраснейшее из самых прекрасных явлений искусства слова, не только источник величайших эстетических наслаждений. Это и целительный источник бодрости, силы, здоровья душевного, веры в торжество человеческого духа, в победу света и жизни над силами мрака. “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” — повторяем мы вместе с Пушкиным, и это помогает нам жить. .