Сочинение А. В. Вампилов и его пьеса «Старший сын»

Александр Вампилов родился в 1937 году в поселке Кужулик Иркутской области.

В 1955 году, поступив в университет, переезжает в Иркутск. Студенчество конца 50-х — начала 60-х годов было, наверное, одним из самых счастливых поколений студентов. Казалось, весь мир — ровесник молодежи. В университете Вампилов изучает литературу. Внезапно и бурно прорезавшаяся жажда писать захлестнула Вампилова. В 1958 году в газетах появились 10 рассказов молодого автора. Все они были подписаны псевдонимом “А. Сокин, студент госуниверситета”. В 1959 году Вампилов был зачислен в штат иркутской областной газеты “Советская молодежь”. В 1960 году он окончил университет.

В 1961 году в Иркутске выходит первая книга молодого автора “Стечение обстоятельств”. В 1962 году Вампилов послан редакцией в Москву на Высшие журналистские курсы Центральной комсомольской школы. По возвращении становится ответственным секретарем газеты; в 1964 году организует работу редакции газеты “Советская молодежь”. Позже участвует в творческом семинаре драматургов в Комарове. В 1965 году вместе с Шугаевым отправляется “покорять” Москву. Для этой цели у Шугаева предназначена повесть “Бегу и возвращаюсь”, у Вампилова — пьеса “Прощание в июне”, с которой он безрезультатно обходит все театры столицы. В 1966 году принят в Союз писателей. В апреле закончил пьесу “Старший сын”. В 1968 году она была опубликована, а в 1969 году — состоялась ее первая постановка. В 1970 году он перерабатывает пьесу. Участвует в семинаре молодых драматургов и писателей. “Старший сын” поставлен в 28 театрах страны, спектакль прошел более тысячи раз, став одним из лидеров сезона.

В 1972 году Вампилов находится в Москве, работает над спектаклем “Прощание в июне”.

17 августа, за два дня до своего 35-летия, Александр Вампилов погибает в озере Байкал. Из воспоминаний Марка Сергеева мы знаем, что лодка, на которой плыл Александр, перевернулась от удара о топляк. Он поплыл к берегу. Он доплыл и уже почувствовал дно под ногами, но сердце не выдержало. . .

“Старший сын” начинается со злой шутки двух молодых людей — Сильвы и Бусыгина. Ночью где-то в предместье, опоздав на последнюю электричку, они начали искать себе ночлег, но никто не захотел пустить их погреться. И тогда Бусыгин говорит: “У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют”. Сильва запоминает эту случайно брошенную фразу. Молодые люди снова заходят наугад в квартиру, желая в ней только переночевать. Увидев, что их вот-вот выгонят, Сильва выдает Бусыгина за внебрачного сына хозяина квартиры — Андрея Григорьевича Сарафанова. И тут все начинается.

Сарафанов — пожилой человек, имеющий дочь Нину и сына Васеньку. Ситуация в семье складывается непросто. Шестнадцатилетний сын Васенька влюбился в легкомысленную особу, которая к тому же на десять лет старше его. Из-за этого Васенька хочет покинуть дом и уехать. Дочь Нина собирается выйти замуж за Кудимова и тоже уехать, оставив своего отца. Может быть, Сарафанову не хватало того, кто бы был с ним на старости лет. И тут появился Бусыгин.

Бусыгин не ожидал, что взрослый человек так безоглядно поверит вранью, с такой щедростью и открытостью примет его за своего старшего сына. Росший без отца; Бусыгин, может быть, впервые ощутил к себе любовь. Володю Бусыгина волну ет все, что происходит в семье Сарафановых. Он ощущает свою ответственность за Васеньку и Нину. Одним словом, Бусыгин не просто входит в роль старшего сына, он чувствует себя им.

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