Сочинение А был ли счастлив мой Евгений? (по роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин")

Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин» показал современную ему эпоху. Пушкин был первым, кто разглядел черту, характерную для некоторых молодых людей в начале 19 века - человек в обществе одинок, если он образованнее других.

Автор «Евгения Онегина» проследил истоки этого явления: поверхностное воспитание, беспорядочное подражание европейской культуре, условность дворянского уклада жизни, отсутствие духовных и общественных интересов у большинства людей.



Пушкин называет Евгения «старым приятелем». Он настолько хорошо знает все его привычки и мысли, что невольно возникает ощущение, будто в противоречивости образа Онегина, в описании его уклада жизни Пушкин в какой-то мере выразил себя. Может быть, именно поэтому он позволяет себе быть очень суровым к этому персонажу.

Онегин – сын богатого помещика, «наследник всех своих родных», которому «труд упорный» был чужд. Он получает весьма губительное воспитание, так как растет без матери, а его отец - легкомысленный барин, перепоручивший сына «убогим» гувернерам и гувернанткам, почти ничему не учивших мальчика.

Такое социальное положение и воспитание определили основные черты характера Онегина: из него вышел настоящий эгоист, думающий только о себе и не замечающий других людей с их интересами, чувствами и переживаниями. Первая глава показывает Онегина в Петербурге. Здесь он столичный франт, который уже вполне постиг «науку страсти нежной». Онегин ведет типичную для «золотой молодежи» того времени жизнь: балы, прогулки по Невскому, театры.

Но Онегин по своей натуре выделяется из общей массы аристократической молодежи. Пушкин отмечает его «мечтам невольную преданность, неподражательную странность и резкий, охлажденный ум», чувство чести, благородство души. Это не могло не привести Онегина к разочарованию в жизни и интересах светского общества, к недовольству политической и социальной обстановкой, сложившейся в России после войны 1812. Обстоятельства, а точнее сказать, скука, приводят его в деревню, где от блистательности нашего героя не осталось и следа.



Покинув светское общество, Онегин пробует заняться полезным делом. Но… Из попытки писать нечего не вышло: у него не оказалось призвания («зевая, за перо взялся») и привычки к труду, сказалось барское воспитание. Попытка борьбы с «душевной пустотой» посредством чтения тоже оказалась безуспешной. Книги, которые герой читал, или не удовлетворяли его, или оказывались созвучными его мыслям и чувствам и только укрепляли их. Далее, пытаясь заняться устройством жизни крестьян в поместье и облегчить их существование, Онегин совершает неслыханное: «Ярем он барщины старинной \ Оброком легким заменил». Это, конечно же, вызвало недоумение и неодобрение соседей - помещиков, свято чтящих устои крепостнического уклада. Их вердикт был безжалостен: «И в голос все решили так, \ Что он опаснейший чудак». На этом реформаторская деятельность Онегина закончилась…



Спасти от «душевной пустоты» не смогли Евгения и сильнейшие чувства, объединяющие человека с человеком, - любовь и дружба. Он отверг любовь Татьяны, так как выше всего ценил «вольность и покой», не сумел разгадать всю глубину ее натуры и ее чувства к нему. В сцене объяснения с Татьяной герой придумывает сотни отговорок, лишь бы доказать девушке, что он не создан для семейной жизни. Хотя на самом деле Онегин из-за любви боялся потерять свободу.



На дуэли Евгений убил своего друга Ленского, так как не смог возвыситься над общественным мнением того поместного дворянства, которое внутренне презирал. Предрассудки взяли верх в его колебаниях, которые Онегин испытывал после получения вызова на дуэль. Он испугался «шепота, хохотни глупцов», сплетен зарецких.



Онегин всё же стреляет. И это накладывает на него неизгладимый отпечаток. Недаром он признаётся в письме Татьяне: «Ещё одно нас разлучило…Несчастной жертвой Ленский пал…» Именно отсюда и начинается ломка его жизни, поспешное бегство из деревни, странствия по родной земле и всё растущее чувство собственной неполноценности и бесполезности:



Зачем я пулей в грудь не ранен?



Я молод, жизнь во мне крепка;



Чего мне ждать? тоска, тоска!. .



После отъезда Онегина Татьяна приоткрывает перед читателем завесу тайны: кто же был на самом деле ее Евгений. Она его любит, любит по-настоящему, но её оценка так же сурова, как и комментарии автора: «Чудак печальный и опасный, / Созданье ада иль небес, /Сей ангел, сей надменный бес, / Что ж он?. . »

В подавленном состоянии духа Онегин уехал из деревни. Он «начал странствия», но и это не рассеяло его. Таким образом, Евгений, при всех своих положительных качествах, сам обрекает себя на одиночество и непонимание окружающих.



Вернувшись в Петербург, Онегин встретил Татьяну уже замужней женщиной, женой своего родственника и друга. В нем вспыхнула любовь, но Ларина уже не может ответить Евгению взаимностью.



В романе можно выделить три основных потрясения, очень сильно влиявших на развитие личности главного героя. Первое – убийство Ленского. Какой бы ни был Онегин умный и опытный, он должен был избежать дуэли, ведь его соперник был намного младше его, чище душой, и впереди у него была целая жизнь. Но общество сыграло свою роль в этом конфликте, выявив слабость Онегина. Дуэль и разрыв отношений с Татьяной вынуждают Евгения покинуть деревню и начать путешествовать. И третье, последнее, событие, которое мы видим в романе, – это возвращение героя в Петербург и окончательный разрыв с Татьяной.



Отвечая на вопрос, заданный в названии сочинения, я могу сказать, что Онегин не был счастлив ни в светском обществе, ни в деревне, ни в странствиях. Одаренный умом и способностями, он не знал, как их применить.

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