Сочинение А.И. Куприн «Белый пудель» (рассказ от лица Сережи)

Все в тот день не задалось с самого утра. Сначала мы задаром выступали перед какой-то богатой дамой, а после попали на эту страшную дачу «Дружба», хозяева которой чуть не разлучили нас с Арто.

Казалось, что все шло благополучно. Сначала хорошо выступил я, затем показал свое мастерство наш пудель. Я думал, сейчас мы получим большое вознаграждение, искупаемся, пообедаем наконец. Но не тут-то было! Капризный хозяйский мальчишка потребовал Арто себе! От такой наглости мы с дедушкой Лодыжкиным долго не могли прийти в себя: продать друга – да ни за что на свете! Пусть эти богатеи подавятся своими деньгами!

Но собаку мы все-таки потеряли – дворник приманил Арто колбасой и увел его на дачу! Мы с дедушкой были в отчаянье! Я хотел идти в полицию, но оказалось, что у Лодыжкина поддельный паспорт и идти жаловаться нам нельзя. Дедушка долго плакал, но смирился с потерей друга. А я не мог этого сделать – Арто был не только моим самым лучшим другом, он был моей семьей! И поэтому я решил ночью, когда Лодыжкин заснет, вернуться на дачу и спасти пуделя.

Скажу честно, мне было очень страшно. Кое-как я перебрался через забор, упал и очень сильно ударился о гравий. Очутившись в ночном саду, наполненном разными звуками и шорохами, я подумал, что совершил глупость. Но это была лишь мимолетная мысль – мне во что бы то ни стало нужно было спасти Арто! А уж когда я услышал его лай и понял, что собаку держат в подвале, меня было не остановить.

Конечно, когда я увидел страшного дворника, то ужасно испугался. Да, я стал от него улепетывать во все лопатки. Но я знал и чувствовал, что Арто бежит рядом со мной. Лишь в один момент меня победило отчаяние – когда силы уже стали меня покидать. Но в этот миг как будто сам Бог помог нам с Артошей. Я заметил низкое место в стене, и мы, как настоящие цирковые артисты, легко перепрыгнули через нее.

Еще немного, и мы, наконец, очутились на безопасном расстоянии – в турецком кафе, рядом с дедушкой Лодыжкиным. Когда он увидел Арто, то его радости не было предела! А я претворился спящим, как будто и не имел отношения к возвращению нашего «белого пуделя» - волнений дедушке в этот день и так хватило. .