Сочинение А.К. Саврасов «Проселок» (сочинение по картине)

План



1. А. К. Саврасов – большой мастер пейзажа.



2. Описание картины «Проселок».



3. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»



Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописном пейзаже и безграничная любовь к своей родной земле. И. Левитан



А. К. Саврасов – знаменитый русский пейзажист XIX века. В своих картинах, изображая преимущественно сельский пейзаж среднерусской полосы, художник стремился правдиво передать красоту родной земли. Полотно «Проселок» – шедевр русской живописи.



Скромный, на первый взгляд ничем не примечательный пейзаж. Грязная, размытая дождем дорога, уходящая вдаль. У обочины растрепанные ветром ветлы, тянущиеся к облачному небу. Золотая полоска спелого поля на горизонте.



Ливень только что закончился. Солнца не видно, но его золотые лучи прорываются сквозь клубящиеся грязно-серые кучевые облака.



Один лучик света пробился сквозь тучи, и заблестели лужи на раскисшей дороге, засияла изумрудная зелень травы. Свежестью дышит земля.



Немногим художникам удавалось так просто и трогательно передать очарование омытой дождем природы. По картине видно, что художник влюблен в свою землю. Глядя на полотно, так и хочется сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»