Сочинение А.Н. Островский. "Снегурочка".

Вся весенняя сказка А. Н. Островского "Снегурочка" овеяна доброй романтикой.

Эта пьеса — воплощение мечты драматурга о социальном будущем, о мирной жизни народа, свободного от власти произвола и насилия, о том, что добро надо делать собственными руками.

В ней рисуется царство счастливых берендеев, не знающих губительных распрей и кровавых войн:



Веселы грады в стране берендеев,

Радостны песни по рощам и долам.

Миром красна Берендея держава.



В этой стране царь, премудрый Берендей, художник и поэт, "отец земли своей", слуга народа, доступный всем и каждому, проходя между гуляющими берендеями и гордясь их достоинствами, говорит:



Народ великодушный

во всем велик, — мешать с бездельем дело

Не станет он; трудиться, так трудиться,

Плясать и петь — так вдоволь, — до упаду.



Взглянув на вас разумным оком, скажешь,

Что вы народ честной и добрый; ибо

Лишь добрые и честные способны

Так громко петь и так плясать отважно.



Берендеи неравнодушны к красоте окружающей их природы, и царь с восхищением произносит:



Полна чудес могучая природа!

Дары свои обильно рассыпая. . .



Берендеи свято чтят и хранят любовь. Для них она "благо, чувство, великий дар природы, счастье жизни, весенний цвет ее!".

Брак в среде берендеев свободен и "не терпит принуждения". Но он связан у них с нерушимой верностью и долгом, с правдой и совестью.

Именно любовь и стала сюжетным центром чудесной сказки, сотканной из народно-поэтических мотивов. Снегурочка олицетворяет сердечную стужу, дитя Мороза и Весны. Охраняя свою дочь, Мороз внес охлаждение и в отношения берендеев. А за "сердечную остуду" берендеев Ярило-Солнце, сердясь, "стужей мстит". Тоскуя от одиночества, желая быть счастливой, как все берендеи, Снегурочка выпрашивает у своей матери девичью любовь. -Загоревшись восторгом кипучих страстей, Снегурочка, как и предсказывал ее отец, гибнет "от сладких чувств любви". .

С кончиной Снегурочки вмешательство Мороза в жизнь берендеев прекратилось. И царь призывает берендеев:



Изгоним же последний стужи след

Из наших душ и обратимся к Солнцу.



Сказка завершается славой богу Яриле:



Красное Солнце наше!

Нет тебя в мире краше.



Характеризуя цели литературно-художественного творчества, А. Н. Островский говорил: "Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного, в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства".

Это и есть "делание добра" для его осознания не только автором, но и многочисленными читателями. .