Сочинение А.Н. Островский. "Снегурочка".
Вся весенняя сказка А. Н. Островского "Снегурочка" овеяна доброй романтикой.
Эта пьеса — воплощение мечты драматурга о социальном будущем, о мирной жизни народа, свободного от власти произвола и насилия, о том, что добро надо делать собственными руками.
В ней рисуется царство счастливых берендеев, не знающих губительных распрей и кровавых войн:
Веселы грады в стране берендеев,
Радостны песни по рощам и долам.
Миром красна Берендея держава.
В этой стране царь, премудрый Берендей, художник и поэт, "отец земли своей", слуга народа, доступный всем и каждому, проходя между гуляющими берендеями и гордясь их достоинствами, говорит:
Народ великодушный
во всем велик, — мешать с бездельем дело
Не станет он; трудиться, так трудиться,
Плясать и петь — так вдоволь, — до упаду.
Взглянув на вас разумным оком, скажешь,
Что вы народ честной и добрый; ибо
Лишь добрые и честные способны
Так громко петь и так плясать отважно.
Берендеи неравнодушны к красоте окружающей их природы, и царь с восхищением произносит:
Полна чудес могучая природа!
Дары свои обильно рассыпая. . .
Берендеи свято чтят и хранят любовь. Для них она "благо, чувство, великий дар природы, счастье жизни, весенний цвет ее!".
Брак в среде берендеев свободен и "не терпит принуждения". Но он связан у них с нерушимой верностью и долгом, с правдой и совестью.
Именно любовь и стала сюжетным центром чудесной сказки, сотканной из народно-поэтических мотивов. Снегурочка олицетворяет сердечную стужу, дитя Мороза и Весны. Охраняя свою дочь, Мороз внес охлаждение и в отношения берендеев. А за "сердечную остуду" берендеев Ярило-Солнце, сердясь, "стужей мстит". Тоскуя от одиночества, желая быть счастливой, как все берендеи, Снегурочка выпрашивает у своей матери девичью любовь. -Загоревшись восторгом кипучих страстей, Снегурочка, как и предсказывал ее отец, гибнет "от сладких чувств любви". .
С кончиной Снегурочки вмешательство Мороза в жизнь берендеев прекратилось. И царь призывает берендеев:
Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.
Сказка завершается славой богу Яриле:
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Характеризуя цели литературно-художественного творчества, А. Н. Островский говорил: "Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного, в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства".
Это и есть "делание добра" для его осознания не только автором, но и многочисленными читателями. .