Сочинение Абрамов "Братья и сестры" - сочинение "Судьба русской деревни"

В русской литературе так называемая «деревенская проза» занимает особое место. Устав от трескучих фраз, лжи, диссидентства, люди вернулись к простым и высоким ценностям — доброте, красоте отношений, жертвенности любви. Искать идеал стали не в больших городах, а там, где сохранились подлинно народные нравственные критерии, не зависящие от моды и требований «политического момента». «Малая родина» Федора Абрамова — русский Север — источник его вдохновения и тема его книг.

Главная книга Абрамова — тетралогия «Братья и сестры». Первый роман рассказывает о военном времени, о деревенских женщинах, на которых легла вся тяжесть быта, труда, материнской любви. Мужчины ушли на фронт, но жизнь продолжалась. Чтобы жить, нужно было кормить и растить детей, нужно было взвалить на себя бремя непосильного труда и выдержать. И люди выдержали, потому что жили как братья и сестры, помогая друг другу. Спасло то, что называется «круговая порука добра».

Весна. Деревенская посевная страда. В колхозе не осталось зерна, нет лошадей. Анфиса Петровна Минина, председатель колхоза, обращается к «миру», по древнейшей русской традиции. И «мир» охотно идет на помощь. Люди отдают зерно, оставляя себе минимум. Нет никого, кто отказался бы, думая только о своем благополучии. Даже те семьи, где много детей, откликнулись на просьбу о помощи. Работали сутками, пахали и сеяли кто на корове, кто впрягался сам. Дети помогали, как могли, и, измученные, засыпали в школе за партами. Совместный труд, ощущение единства, помощь и поддержка помогают людям справиться с непосильной работой. Они сохраняют радость, не унывают, находят силы не только работать, но и песни петь.

От работы не плачут. Но война приносит горе почти в каждый дом. Похоронки черными птицами залетают в дома, и тогда плачут женщины. Но горе не может избавить от необходимости жить дальше, кормить и растить детей, поднимать хозяйство. На помощь опять приходит «мир», приходит любовь и взаимовыручка в семье. Последующие три романа тетралогии Абрамов посвящает истории одной из семей деревни Пекашино — семьи Пряслиных. На фронте погиб отец. Анна Пряслина осталась вдовой с шестью детьми. И главой семьи приходится стать четырнадцатилетнему Михаилу, который взваливает на себя заботу и ответственность за мать и пятерых братьев и сестер. Эти люди не жал ют себя, не считают, что им пришлось тяжелее всех. Они даже не видят ничего особенного в такой самоотверженности. Двенадцатилетняя Лиза Пряслина заменила в доме мать, в пятнадцать У работала на ферме. А ведь была еще учеба в школе, домашнее хозяйство, потому что мать с утра до ночи работала в поле.



Герои Федора Абрамова — воплощение лучших черт русского национального характера. Это труженики, беззаветные и скромные, честные и любящие люди. Писатель рассказывает о них просто, без излишнего пафоса, но так, что становится ясно: на плечах этих людей, на их самоотдаче и держится страна. Именно в труде люди проникаются чувством родства, единства не по кровным связям, а по общей судьбе.

Больно и страшно читать страницы, рассказывающие о послевоенной деревне. Трудолюбие и самоотверженность жителей Пекашина не спасают их ни от работы «за галочку», когда за трудодень не получали ничего, ни от голода, ни от тех государственных мер, которые высосали из деревни все жизненные соки, опустошили ее, прогнали людей, которые были плоть от плоти своей земли, в города. Раскрестьянивание деревни — вот о чем с горечью пишет Абрамов. Уничтожив деревню, уничтожили традиции, огромный пласт культуры, надругались над духовными ценностями русского народа — к такому выводу приходит писатель. И спустя десятилетия мы понимаем, как он был прав. Корни и истоки многих нынешних бед лежат именно в том времени, которое разрушило целый мир, не построив ничего.