Сочинение Адресная лирика А.С. Пушкина

А. С. Пушкин по праву считается гением отечественной литературы. Его творчество было новаторским, он сделал огромный вклад в русскую культуру. Безусловно, особое, главенствующее место в своем творчестве Пушкин отводил лирике.

Лирика Пушкина во многом носит адресный характер. Интересно, что мотивы адресной лирики совершенно различны. Это стихотворения, посвященные теме любви, дружбы, общественно-политическим и философским вопросам.

Одно из самых известных произведений Пушкина, посвященных любви, является «К***» («Я помню чудное мгновенье»). Считается, что оно посвящено Анне Петровне Керн. Впервые Пушкин увидел ее в 1819 году. Уже тогда он был очарован ее красотой и обаянием. Второй раз поэт увидел Керн только через шесть лет. Эта встреча всколыхнула в душе Пушкина «чудные воспоминания».

В 1825 Пушкин был в Михайловской ссылке. Появление этой красавицы вновь пробудило в душе поэта ощущение полноты жизни, радости бытия, гармонии:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Это стихотворение поражает своей простотой и, в то же время, удивительной проникновенностью, эмоциональной глубиной. Одно чудное мгновение наполнило смыслом многие годы жизни лирического героя:

В томленьях грусти безнадежной

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Образ возлюбленной выписан в романтических тонах. Поэт не дает ее точного портрета, в стихотворении разбросаны лишь детали облика этой женщины: «голос нежный», «милые черты». По мере развития стихотворения образ возлюбленной становится все более возвышенным, небесным. Из реальной женщины она превращается в ангела-хранителя лирического героя. Недаром он пишет, что у нее «небесные черты». Эту мысль подтверждает метафора «гений чистой красоты», которая повторяется в стихотворении дважды. А в финальной строфе возлюбленная прямо называется «божеством».

А. С. Пушкин очень трепетно относился к дружбе. Учась в Царскосельском лицее, поэт приобрел верных друзей, с которыми прошел через всю жизнь. Одним из таких товарищей был И. И. Пущин. Когда поэт находился в Михайловской ссылке, его навестил И. И. Пущин. Его приезд очень обрадовал Пушкина, и он посвятил этому событию стихотворение. Это «И. И. Пущину».

В этом стихотворении поэт называет Пущина «первым другом», «другом бесценным». Его приезд освятил не только занесенный снегом двор Пушкина, но и скрасил его душевное одиночество:

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Поэт желает принести когда-нибудь своему другу такую же радость, такое же «утешение», какое и он доставил ему своим приездом.

Стихотворение «К Чаадаеву» относится к свободолюбивой лирике Пушкина. Чаадаев был одним из самых известных людей своего времени. Это был общественно-политический деятель и философ. Он выступал резко против политики правящих государей и считал, что Россия достойна лучшего правления и лучшей судьбы. У этого человека очень трагическая судьба. За свои взгляды он был изгоем в высшем свете. Его объявили сумасшедшим, в итоге он закончил свою жизнь в клинике для душевнобольных.

Пушкин был одним из немногих людей, кто понимал этого человека, поддерживал его взгляды.

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