Афанасьев А.Н. - Вариант 1

Афанасьев (Александр Николаевич) - исследователь народной поэзии; родился 11 (23) июля 1826 г. в г. Богучаре Воронежской губ. , где отец его, человек очень умный и высоко ценивший образование, служил уездным стряпчим.



Образование получил в воронежской гимназии и московском университете, где учился на юридическом факультете и в тоже время слушал лекции Шевырева, Бодянского и Грановского.



Окончив курс в 1848 г. , Афанасьев в 1849 г. поступил на службу, вполне соответствующую его способностям и наклонностям - в московский главный архив министерства иностранных дел, где он в 1856 г. был сделан начальником отделения, а вскоре правителем дел состоящей при архиве комиссии печатания государственных грамот и договоров.



В этой должности он состоял до 1862 г. Это было самое спокойное и самое плодотворное время его деятельности.



За это время Афанасьев, который еще будучи студентом начал сотрудничать в лучших тогдашних журналах ("Современник" 1847 г. и "Отечественных Записках" 1848), поместил целый ряд (68) более или менее значительных статей в "Современнике" (1849 - 52 гг. ), "Отечеств. Записках" (1850 - 60 гг. ), "Архиве историко-юридических сведений о России", издав. Калачёвым, и некоторых др. изданиях. Из этих статей могут быть приведены только важнейшие: "Дедушка домовой", первое его мифологическое исследование (в "Архиве" Калачёва, ч. 1); "Ведун и ведьма" (в альманахе "Комета", изд. Н. Щепкиным; отдельно, Москва, 1851); "Языческие предания о острове Буяне" (во "Временнике общ. ист. и древ. росс. ", 1858 г. , № 9 - здесь он впервые развил во всей полноте свою натурмифологическую систему славянского мировоззрения); "Зооморфические божества у славян" ("Отеч. Записки", 1852 г. , № 1 - 3); "Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями" (в "Известиях акад. наук по отд. рус. языка и словесности", 1853 г. ); "Русские сатирические "журналы 1769 - 1774 г. " (в "Отеч. Зап. ", 1855 г. , № 3, 4 и 6; отдельно, Москва, 1859 - до сих пор остаётся едва ли не лучшей монографией по истории литературы XVIII в. ).



В 1858 - 59 гг. он издавал чрезвычайно полезный, но не нашедший достаточной поддержки, журнал: "Библиографические Записки", где поместил ряд своих статей, именно: "Сатиры Кантемира", "Н. И. Новиков", "Литературная полемика прошлого столетия", "Русская книжная торговля" и др.



В 1860 г. он издал - "Русские народные легенды" (Москва), вскоре изъятые из продажи. В 1862 г. в жизни Афанасьева произошёл крутой переворот, вредно отозвавшийся и на его учёной деятельности, и на самом здоровье: он оказался прикосновенным, по видимому совсем по чужой вине, к политическому делу, и хотя не потерпел никакого наказания, но принуждён был покинуть обеспечивавшую его службу и отдаться тяжёлым заботам о куске насущного хлеба для себя и для семьи.



С трудом удалось ему найти место секретаря сначала в московской думе, а затем в мировом съезде. Но и в это тяжёлое время Афанасьев, заваленный работой, ничего общего с наукой не имеющей, продолжал свои исследования и труды.



В "Библиотеке для чтения" (1864) г. появились его статьи: "М.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--