Агафья Пшеницына

Пшеницына Агафья Матвеевна – вдова чиновника, незаконная жена Обломова. «Ей было лет 30. Она была очень бела и полна в лице. Бровей у нее почти совсем не было…Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица; руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил».

До Обломова П. жила, не задумываясь ни над чем. Она была совсем необразованна, даже туповата. Ее не интересовало ничего, кроме ведения дома. Но в этом она достигла совершенства.

П. находилась в постоянном движении, сознавая, что «работа всегда есть». Именно работа являлась содержанием и смыслом жизни этой героини. Во многом именно своей активностью П. пленила Обломова.

Постепенно, с обоснованием Обломова в ее доме, в натуре П. происходят важные перемены. В ней пробуждаются тревоги, проблески размышлений, наконец, любовь. Ее героиня проявляет по-своему, заботясь об одежде и столе для Обломова, молясь о его здоровье, по ночам ухаживая за героем во время его болезни. «Все ее хозяйство… получило новый, живой смысл: покой и удобство Ильи Ильича…Она стала жить по-своему полно и разнообразно». П. – единственный абсолютно бескорыстный и решительный человек в окружении Обломова. Ради него она готова на все: заложить драгоценности, занять денег у родни покойного мужа. Когда П. узнает о кознях «братца» и кума против Обломова, она не задумываясь разрывает с ними всякие отношения. У П. и Обломова рождается сын. Понимая его отличие от остальных своих детей, П. после смерти Обломова безропотно отдает его на воспитание Штольцу. Став вдовой, П. поняла, что у нее был смысл жизни, она «знала, зачем она жила и что жила не напрасно». В финале романа с новой силой проявляется бескорыстие П. : ей не нужны отчеты из имения Обломова и доходы от него. Свет жизни П. угас вместе с жизнью Обломова. .