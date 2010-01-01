Ахмадуллина Б. - Вариант 1

АХМАДУЛИНА, БЕЛЛА (ИЗАБЕЛЛА) АХАТОВНА (1937 - 2010), русская поэтесса. Родилась 10 апреля 1937 в Москве. Школьницей работала внештатным корреспондентом газеты «Метростроевец». Стихи писала с детства, занималась в литобъединении при ЗИЛе у поэта Е. Винокурова. В 1955 в газете «Комсомольская правда» было опубликовано ее стихотворение Родина. По окончании школы поступила в Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи, поданные на творческий конкурс при поступлении, удостоились высокой оценки И. Сельвинского: «поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства».

Во время учебы в Литинституте Ахмадулина публиковала стихи в литературных журналах и в рукописном журнале «Синтаксис». Занималась журналистикой, писала очерки (На сибирских дорогах и др. ). В 1957 писала в «Комсомольской правде»: искусство «призвано не веселить людей, а приносить им страдания». В 1959 Ахмадулина была исключена из института за отказ участвовать в травле Б. Л. Пастернака, но затем восстановлена. В 1960 окончила институт с отличной оценкой дипломной работы.

В 1962 стараниями П. Г. Антокольского была издана первая книга Ахмадулиной Струна. Высоко оценивая поэтический дар Ахмадулиной, Антокольский впоследствии написал в посвященном ей стихотворении: «Здравствуй, Чудо по имени Белла, / Ахмадулина, птенчик орла!»

Поэтический сборник Озноб, в котором были собраны все стихи, написанные в течение 13 лет, вышел в эмигрантском издательстве «Посев» (1969, ФРГ). Несмотря на это «крамольное» событие, книги Ахмадулиной, хотя и подвергались строгой цензуре, продолжали издаваться в СССР: Уроки музыки (1969), Стихи (1975), Свеча (1977), Метель (1977) и др. В 1977 она была избрана почетным членом Американской академии искусства и литературы. В 1988 вышла книга Избранное, за ней последовали новые поэтические сборники.

Сюрреалистический рассказ Ахмадулиной Много собак и собака вошел в неофициальный альманах «Метрополь» (1979). К этому времени она по праву считалась одним из наиболее ярких поэтов, начинавших свой творческий путь во время «оттепели». Вместе с А. Вознесенским, Е. Евтушенко и Р. Рождественским ее называли «поэтом эстрады», обозначая таким образом не столько поэтический строй, сколько способ общения с читателем. Вообще же стихам Ахмадулиной никогда не была присуща публицистичность. Она не раз говорила о том, что без восторга вспоминает времена массового интереса к поэзии, из-за которого в поэтах воспитывалось желание угождать неприхотливым вкусам.

Одной из главных тем лирики Ахмадулиной является дружба. Дружбу – в том числе дружбу-любовь и дружбу-творчество – она считает одним из самых сильных человеческих чувств. Дружбе в равной мере присущи и страсть («Свирепей дружбы в мире нет любви», в сб. Сны о Грузии, 1977), и горечь («По улице моей который год. . . »; там же).

Героями стихов Ахмадулиной становились русские поэты – от А. Пушкина и М. Цветаевой (сб. Тайна, 1983) до друзей и современников А. Вознесенского и Б. Окуджавы, а также простые люди – «кривая Нинка» (сб. Побережье, 1991), «электрик Василий» (сб. Стихотворения, 1988) и др.

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