Сочинение Ахматова. Что значит любовь для лирической героини Ахматовой

Что значит любовь для лирической героини Ахматовой?

Любовь лирической героини Ахматовой окрашена в трагедийные тона. Для любовной поэзии Ахматовой характерен глубокий психологизм и лиризм. Ее героини разные, они не повторяют судьбу самой поэтессы, но их образы свидетельствуют о ее глубоком понимании внутреннего мира совершенно различных по психологическому складу и социальному положению женщин. Это и юная девушка в ожидании любви («Молюсь оконному лучу», «Два стихотворения»), и уже зрелая женщина, поглощенная любовью-борьбой, и неверная жена, готовая на любые муки за право свободно любить («Сероглазый король», «Муж хлестал меня узорчатым. . . »), и крестьянка, и бродячая циркачка, и отравительница, «бражница и блудница». Много стихов у Ахматовой о несостоявшейся любви, о прощании с любимым. Трагична участь женщины-поэта. В стихотворении «Муза» она писала о несовместимости женского счастья и судьбы творца. Отказ от любви в пользу творчества или наоборот невозможен. Вот пример непонимания мужчиной женщины-поэта:

Он говорил о лете и о том,

Что быть поэтом женщине — нелепость.

Как я запомнила высокий царский дом

И Петропавловскую крепость.

Прочитайте стихотворения «Сжала руки под темной вуалью. . . », «Сероглазый король». Каким настроением проникнуты эти стихи? Какие художественные приемы использует автор?

Один из приемов — передача глубоких чувств, проникновение во внутренний мир любящей героини, акцент на единичных бытовых деталях. В стихотворении

«Сжала руки под темной вуалью. . . » передаются судорожные движения лирической героини, пытающейся удержать любовь и любимого («Уйдешь, я умру»). Ее напряженному состоянию противостоит спокойная фраза (обратим внимание, сказанная «спокойно и жутко») «Не стой на ветру», которая сводит на нет восприятие чувств героини ее любимым и тем самым усиливает трагичность любовной ситуации. «Сероглазый король» — одно из самых популярных стихотворений Ахматовой о любви, передающих драму чувств, женскую тоску по любимому, печаль от утраты, нежность к «сероглазой» дочери. В этом стихотворении поэтесса обращается к разговорной речи, почти афористичной. Исследователи отмечают, что это язык раздумий. Через события и детали раскрывается лирический сюжет стихотворения, передается нежное чувство, тоска, ревность, любовь, печаль, т. е. раскрывается состояние женского сердца. Есть в нем и лирическая кульминация «Дочку мою я сейчас разбужу, / В серые глазки ее погляжу». Итог стихотворения: «Нет на земле твоего короля».

Эти стихи, по выражению известного литературоведа В. М. Жирмунского, как бы написаны с установкой на прозаический рассказ, иногда прерываемый отдельными эмоциональными возгласами. И в этом мы видим психологизм поэзии, в частности любовной поэзии Ахматовой.

Прочитайте строки из записных книжек Ахматовой, в которых говорится о назначении и месте поэта в обществе: «Но в мире нет власти грозней и страшней, Чем вещее слово поэта»; «Поэт не человек — он только дух / Будь слеп он, как Гомер, иль, как Бетховен, глух, / Все видит, слышит, всем владеет. . . ». Каким Ахматова видит предназначение поэта?

Искусство представлялось Ахматовой чудодейственным и наделенным ни с чем не сравнимой властью. Конечно, художник должен отражать современную ему историческую эпоху и духовную жизнь народа, на что ориентировалась в своем творчестве поэтесса. И вместе с тем его духовный и психологический склад особый, он видит и слышит и предугадывает значительно больше, чем простой человек, и тем самым становится интересным и нужным читателю, главным образом благодаря способности его духа постигать высшее. Здесь ее понимание роли поэзии близко к пушкинскому, а отчасти к Иннокентию Анненскому и другим поэтам серебряного века.

Прочитайте стихотворения «Уединение», «Муза». Каким вы видите образ Музы в поэзии Ахматовой?

Муза Ахматовой тесно связана с пушкинской музой: она смуглая и подчас веселая. В стихотворении «Уединение» звучит мотив избранничества поэта. Искусство поднимает его над мирской суетой. Однако Ахматова испытывает и страстную благодарность жизни, вдохновляющей постоянно на творчество. Под башней понимается опыт жизни, горькие и тяжелые уроки судьбы, которые помогают смотреть на мир далеко видящими глазами. Уединение — это не столько уход от жизни вообще, сколько уход от легкого и праздного существования поэта.

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