Характеристики героев / Характеристики героев Соколов А.Г. / Акатова Соколов А.Г.

Акатова

    Вера (Вета) Аркадьевна Акатова – дочь Акатова, возлюбленная Нимфея. Он так описывает лицо героини: «…представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим».
     У В. есть простая собака, мохнатая, желтая. Чтобы завоевать любовь героини, Нимфея хочет поладить с собакой, но боится ее.
    В. легкомысленна и ветрена. Она готова отдаться первому встречному: «…я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны». .

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