Вера (Вета) Аркадьевна Акатова – дочь Акатова, возлюбленная Нимфея. Он так описывает лицо героини: «…представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим».

У В. есть простая собака, мохнатая, желтая. Чтобы завоевать любовь героини, Нимфея хочет поладить с собакой, но боится ее.

В. легкомысленна и ветрена. Она готова отдаться первому встречному: «…я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны». .