АКИМ — герой драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1886). Аким Чиликин — отец Никиты, 50-ти лет, «мужик невзрачный, богобоязненный». Фамилию Чиликин носит также 3-й мужик в комедии «Плоды просвещения» (1890).



Несмотря на невзрачность и неречистость, даже косноязычие (не находя слов, Аким постоянно повторяет «тае, тае» или «тае, значит»), А. — яростный защитник правды, справедливости, обличитель зла. Это он уговаривает сына покаяться в преступлении — отравлении старого мужа Анисьи Петра и в убийстве прижитого от падчерицы младенца; обличает власть денег, погубившую Никиту; жалеет брошенную им невесту, «девку-сироту» Марину; горячо спорит с корыстной женой — Матреной, по-своему хлопочущей о «счастье» сына. А. убежден, что Бога обмануть нельзя и жить надо «no-Божьи»: «Мотри, Микита, обижена слеза, тае, мимо не канет, а все, тае, на человеческу голову». Отказывается пить вино, лишь «чаем грешен»; недоволен тем, что сын, разбогатев, нанял работника, а сам «избаловался» и деньги в банк отдает под проценты («скверность это»); не берет десятирублевую бумажку, которую Никита дает ему «на лошадь», и покидает дом сына со словами: «Не могу я, значит, тае, чай пить. Потому от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, дюже гнусно… Ах, Микитка, душа надобна!» «Опамятуйся, Микита!» — взывает А. , и в конце третьего действия после этих слов отца Никита плачет: «Ох, скучно мне, как скучно!» Когда сын всенародно кается, А. в восторге повторяет: «Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то! Он во!. . Бог простит, дитятко родимое. (Обнимает его. ) Себя не пожалел. Он тебя пожалеет. Бог-то, Бог-то! Он во!. . » Известно, что фамилия Чиликин взята Толстым у действительного лица. В письме к С. А. Толстой от 4 мая 1886 г. — характерное признание: «Невозможно есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди — дети (как дети Чиликина в Телятинках, кормилица Матрена Тани) — ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много». Когда постановщики «Власти тьмы» приехали к Толстому, он указал им на двух яснополянских мужиков, похожих на А.



Артисту петербургского Александрийского театра П. М. Свободину Толстой разъяснял этот образ (5 марта 1887 г. ): «В моем представлении Аким русый, совсем не седой и не плешивый; волосы на голове даже могут немного виться, борода реденькая. Говорит с запинкой, и вдруг вырываются фразы, и опять запинка и «гае» и «значит» Шамкать, мне кажется, не нужно. Ходит твердо; я представляю себе, вывернутыми ступнями в лаптях. Приемы — движения — истовые, только речи гладкой Бог не дал. Большая внимательность, вслушиванье во все, что говорят, особенно ему, и одобрение всего, что говорится хорошего, но тотчас беспокойство и отпор при дурных речах». .