Аксаков И.С. - Вариант 1

АКСАКОВ, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1823–1886), русский публицист, редактор-издатель, поэт и критик, один из идеологов славянофильства. Сын С. Т. Аксакова, брат К. С. Аксакова. Родился 26 сентября (8 октября) 1823 в с. Куроедово (Надежино) Белебеевского уезда Оренбургской губ. В 1826–1838 с перерывами жил с семьей в Москве, где получил домашнее образование. После окончания петербургского Училища правоведения в 1842–1843 служил в московском 6-м (уголовном) департаменте Сената (в 1847–1848 его обер-секретарь), в память об этом периоде написана мистерия Жизнь чиновника (1843; опубл. 1861 в Лондоне), восхваляющая мужество одинокого борца с бюрократизмом и разочарование в эффективности государственной службы (которую, однако, сам Аксаков продолжал в Астрахани, Калуге, Петербурге и Ярославской губ. до своего прошения об отставке в феврале 1851).

В 1852 в Москве под редакцией Аксакова вышел первый том «Московского сборника», объединивший «старших» и «младших» славянофилов и опубликовавший, среди прочего, некролог Н. В. Гоголя. В марте 1853 рукопись второго тома, как и само издание, были запрещены из-за статьи Аксакова о ярославской «общине ремесленников» как идеальном общественном устройстве. Аксаков лишился права редактировать какое-либо издание и был подвергнут полицейскому надзору. В 1855–1856, во время Крымской войны, вступил в Серпуховскую дружину, включавшую и московское ополчение (дошла до Бессарабии, в боях не участвовала). Путешествуя по Европе, в Лондоне встречался с А. И. Герценом (который, позднее разойдясь с Аксаковым из-за поддержки им политики царского правительства в Польше, говорил об этой встрече: «Мы с ним очень, очень сошлись. . . »), в славянских странах выступил инициатором создания Славянских благотворительных комитетов. По возвращении в Москву Аксаков стал управляющим конторой журнала «Сельское благоустройство», а в 1858–1859, после снятия запрета на редакторскую деятельность, – фактическим редактором журнала А. И. Кошелева «Русская беседа».

С этого времени Аксаков – ведущий славянофильский публицист, принявший тезис К. С. Аксакова о «нравственном равновесии» в Древней Руси и призывавший к формированию в России «общества» – всесословной «среды», одухотворенной внепартийным «народным сознанием», упраздняющей «ненародную» дворянскую интеллигенцию – придаток государственного аппарата – и распространяющей его привилегии «на все сословия». Был издателем-редактором московских газет «Парус» (1859), «День» (1861–1865), «Москва», «Москвич» (обе 1867–1868), «Русь» (1880–1886), столь часто преследовавшихся властями и закрывавшихся, что Аксакова называли «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений». В конце 1850-х годов сблизился с московским купечеством (в т. ч. И. Ф. и Н. Ф. Мамонтовыми и известным издателем К. Т. Солдатенковым, которые материально поддерживали его издания).

В 1857–1878 Аксаков – глава Московского славянского комитета (снят с поста и выслан из Москвы после выступления на собрании Московского славянского благотворительного общества с резкой критикой позиции российских дипломатов на Берлинском конгрессе 1878, согласившихся на раздел Болгарии и передачу части ее под власть Турции, что ущемило, по мнению Аксакова, интересы России после окончания русско-турецкой войны). В 1870–1880-х годах Аксаков (увлеченный к тому времени идеями панславизма, в чем признавал себя его последователем и единомышленником Ф. М. Достоевский) был тесно связан с московскими финансовыми кругами; в 1869 – один из инициаторов создания Московского купеческого общества взаимного кредита (в 1847 председатель совета его правления). Был членом Общества любителей российской словесности; в 1872–1874 его председатель. Зять (с 1866) и почитатель Ф. И. Тютчева, автор биографического очерка Федор Иванович Тютчев (1874), где развил полемическую концепцию «пушкинского» периода русской поэзии, заканчивающегося со смертью Тютчева; сам был автором медитативной и проникнутой славянофильским пафосом лирики, публиковавшейся в московских изданиях («Москвитянин», «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год», «Московский городской листок» и т. п. ): Мы все страдаем и тоскуем, Странным чувством объята душа, Русскому поэту, Клеймо домашнего позора, Усталых сил я долго не жалел, а также стихотворного рассказа Зимняя дорога, Поэтическая вольность (1845) и неоконченной поэмы Бродяга (1846–1850), оказавшей влияние на поэму Н.

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