Аксаков С.Т. - Вариант 1

АКСАКОВ

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

(1791 —1859)

Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель, литературный и театральный критик, автор книг “Записки об ужении рыбы” (1847), “Записки ружейного охотника Оренбургской губернии” (1852), “рассказы и воспоминания охотника о разных охотах” (1855), “Семейная хроника” (1856); мемуаров “Литературные и театральные воспоминания” (1858), “История моего знакомства с Гоголем” (1880) и многих других, более всего известен широкому читателю как автор повести “детские годы Багрова-вкука” (1858) и сказки “Аленький цветочек”, бывшей первоначально приложением к повести. Книги А. занимают особое место в русской литературе ХIХ века. Их основной предмет непритязателен (мир природы, патриархальная жизнь нескольких поколений дворянской семьи, семейные предания), их язык, по мнению многих, — совершенен. “Все мы должны у него учиться,”— писал И. С. Тургенев, восхищаясь языком аксаковской прозы.

А. родился в 1791 г. в Уфе. Отец его, Тимофей Степанович, был прокурором, мать, Мария Николаевна происходила из чиновной аристократии и отличалась редким умом и образованностью. М. Н. Аксакова оказала исключительное влияние на формирование будущего писателя, между матерью и сыном сложились отношения редкие по доверительности и дружелюбию.

Свои ранние годы А. провел в Уфе и в родовом имении Ново-Аксаково в Оренбургской губернии. Окончил Казанскую гимназию и поступил в Казанский университет. Еще в гимназии начал писать стихи, «вирши без рифм”, в духе сентиментальной поэзии. В университете увлекся театром, активно участвовал в работе студенческого театра, обладал даром декламации. Слава А. -чтеца была столь широка, что Г. Р. Державин с нетерпением ждал приезда юноши в Петербург, чтобы послушать в его исполнении свои стихи.

В 1808 г. А. приезжает в Петербург и поступает на службу государственным чиновником. Знакомится с Г. Р. Державиным, А. С. Шишковым, принимает участие в заседании литературного кружка, возглавляемого Шишковым, “Беседа любителей русского слова”. В печати дебютирует в 1812 г. басней ‘Три канарейки”. В 1811 г. переезжает в Москву, сближается с московскими театральными кругами, переводит пьесы Шиллера, Мольера, Буало, выступает в печати как театральный критик.

С 1820—1830-х гг. дом А. , который в 1816г. женился на дочери суворовского генерала О. С. Заплатиной, становится одним из центров литературно-театральной жизни Москвы. На аксаковские “субботники” в течение многих лет регулярно собираются крупнейшие московские деятели культуры и искусства — актер М. С. Щепкин, историк М. П. Погодин, писатель М. Н. Загоскин, профессора Московского университета С. П. Шевырев и Н.

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