Аксинья – казачка, жена Степана Астахова, возлюбленная Григория Мелехова.

А. – воплощение порыва, страсти, инстинктов. Героине досталась нелегкая судьба. В 16 лет ее изнасиловал отец. Нелюбимый Степан Астахов взял А. в жены и постоянно попрекал жену в ее «грехе». Степан очень любил А. , яростно ревновал ее. В порыве бешенства он избивал жену до полусмерти.

Уже будучи женой Степана, А. встретила свою любовь – молодого Григория Мелехова. В отношениях с ним героиня хочет «за всю жизнь горькую отлюбить». Ради Григория она не побоялась дурной славы в станице, ушла от мужа и стала жить с любимым.

Любовь героини меняется со временем. Поначалу ее чувство было эгоистичным. Своей любовью А. мстила за жизнь в заточении у Степана, за свое высушенное сердце. До определенного момента в описании красоты А. преобладало слово «порочный».

С рождением дочери красота героини изменилась. У нее появляются «похорошевшие глаза», «уверенно-счастливая осанка».

А. тоже, как и Наталья, на протяжении всего романа борется за Григория. После смерти маленькой дочери она снова уводит Мелехова из семьи. Но теперь ее любовь из эгоистичной превращается в жертвенную. Она думает в первую очередь о Григории, испытывая к нему «почти материнскую нежность». А. пригревает Мишатку, сближается с Ильиничной, а после смерти Натальи добивается любви ее детей. Будучи до конца преданной Григорию, А. не оставляет его во все время его метаний. В конце романа героиня погибает от красногвардейской пули. Дети и любовь – последнее, о чем будет думать А. .