Сочинение Активная жизненная позиция – старт в успех

Моя жизнь сплошная череда событий. Я то взлетаю, то падаю, то нахожу, то теряю…

Ещё с детства я была так заложена. Мне не сиделось на месте. Мне постоянно хотелось узнавать что-то новое. Я бегала, прыгала, и не замечала своего беззаботного детства. Но вот мне исполнилось семь лет, и я пошла в первый класс.

Я до сих пор помню свой первый шаг на пути к активной жизни. Его помогла сделать моя любимая школа. Конечно же, и не обошлось без репетиций с Ниной Ароновной Губаревой. Я читала на конкурсе стихотворение Э. Успенского «Мой щенок». Восемь лет мне тогда было. А сейчас пятнадцать.

Время летит очень быстро, очень незаметно. Так же и наша жизнь пролетит. Не успеешь глазом моргнуть, а всё что было – уже позади. Я не понимаю тех людей, которые останавливаются на одном и не хотят взлетать дальше, не хотят открывать в себе новые таланты и возможности. Ведь наша реальность так скучна, наверное, поэтому я выбрала творчество. Нет ничего прекраснее на свете, чем волнение перед концертом, или репетиции с полной выкладкой.

Каждый находит себя в разном, и каждый находит себе кумиров. Моим кумиром, вот уже четвёртый год остаётся Дмитрий Бикбаев. В последнее время я всё больше и больше начинаю ценить его и уважать, а ещё очень часто говорю ему огромное человеческое спасибо! Его слова меня очень подбадривают. А стихи дают «вырваться» мысли в свет.

Есть только один смысл в жизни

И смысл этот – Любовь

Но и она пустое

Если нет развития

Нескончаемому стремлению

К недостижимому идеалу…

Это его слова… Она так сильно «задели» мою душу, что я изменилась. И я стала замечать, что после творчества Дмитрия – человек становится лучше. Иногда даже начинаешь забывать про такие слова как «клева», «круто» из уст вырываются слова восхищения «великолепно»

Наверное, вы сейчас читаете это, и не понимаете о чём я говорю? Просто Дмитрий Бикбаев родился в обычной семье, В Уссурийске. Как и я в восемь лет стал везде участвовать, стремился вверх, а потом приехал в Москву и поступил в ГИТИС (РАТИ). Представьте себе, простой паренёк из Уссурийска поступил в один из самых престижных театральных вузов мира! И не просто поступил, а закончил его с красным дипломом. А ведь начинал как и все. Со школьных утренников.

Не прочитав, сожги,

Как прежде взглядом обжигала.

И после памяти скажи,

Зачем так страстно ты любовь изображала…

Это тоже творчество Дмитрия Бикбаева. На данный момент он выпускает свою собственную книгу.

А что же будет со мной? Я, увы, этого не знаю. Но стремлюсь уже сейчас заложить фундамент к своей будущей профессии.

Года два назад я поняла, что такое театр. Я поняла как это велико и бессмертно! Я поняла что на данный момент – театр моя жизнь. Да-да, знаю, что говорить о таких великих вещах мне ещё очень рано, но всё-таки в моём списке большими буквами написано: ПОСТУПИТЬ В НГТИ!!! Кто бы мог подумать, что тот конкурс в восемь лет поможет мне сделать некий старт в успех! Старт в будущее! И пусть в учёбе я не сильна, и в классном журнале иногда появляются буквы «Н». Я счастлива – ведь не сижу на месте долго. У меня есть любимое дело! У меня есть любимые друзья и близкие люди! У меня есть много увлечений! Помимо чтения стихов меня влечет музыка. В пятом классе окончила музыкальную школу по классу аккордеона. Недавно освоила несколько аккордов на гитаре. А благодаря Дмитрию Бикбаеву познакомилась с поэзией не как читатель, а как поэт. Надеюсь, что в скором будущем многие услышат мои «абстрактные рифмы».

И в планах у меня много-много несделанных дел! Которые я помаленьку осуществляю. И я громко смогу крикнуть: «Активная жизненная позиция – старт в успех!».