Акулов И. - Вариант 1

АКУЛОВ Иван Иванович (15. 09. 1922–25. 12. 1988), писатель.

Родился на Урале в д. Урусово Ирбитского р-на в крестьянской семье. Учился в пединституте. Работал учителем в сельской школе, потом в газете «Уральский рабочий». Участвовал в Великой Отечественной войне, был трижды ранен. Начал воевать рядовым, закончил майором. После войны закончил Высшие литературные курсы при Литературном институте. В к. 60-х купил себе дачу в пос. Семхоз близ Сергиева Посада и сразу влился в литературный патриотический отряд «Радонежцы». Перу Акулова принадлежат романы «В вечном долгу», «Крещение», «Касьян Остудный», «Не ошибись, милуя». Два последних написаны в Семхозе.

Среди многочисленных художественных произведений о Великой Отечественной войне роман Акулова «Крещение» выделяется той неподкупной объективной правдой, в которой как в монолите соединено трагическое и героическое. Такое мог создать только одаренный художник слова, лично прошедший через шквал огня и металла, через окропленные кровью морозные снега, не однажды видевший смерть в лицо. Значимость и силу роману «Крещение» придает не только событийная правда, но и классическая художественность, богатство русского народного языка, объемность и разнообразие созданных характеров и образов. Его персонажи, как рядовые, так и офицеры, высвечены ярким светом, проникающим в их психологию и духовный мир. Все это в равной степени относится и к роману Акулова «Касьян Остудный», написанному следом за «Крещением». В романе «Касьян Остудный» писатель поднимает глубинные пласты советской действительности, положение русской деревни в драматический период ее жизни – переломный этап коллективизации. Акулова не смущает шолоховская «Поднятая целина» и др. книги, посвященные коллективизации. У него свой взгляд, своя арена событий – Сибирь. Акулов исследует жизнь и психологию различных характеров, их поступки, дела и мысли. И каждый персонаж – это личность, выписанная тонкой кистью художника слова. У Акулова нет карикатурных, поверхностных персонажей, будь то делец и карьерист, или честный, порядочный гражданин. Персонажи его романа живые, со всеми своими слабостями и достоинствами. В создании характеров Акулов большой мастер. Он серьезный аналитик и в описании событий, художник широкого мышления. Он русский писатель-патриот, обратившийся в своем творчестве к фундаментальным темам истории русского народа. .