Акутагава Р. - Вариант 1

Акутагава Рюноскэ

1 марта 1892 года - 24 июля 1927 года





История жизни



Рюноскэ Акутагава.

Отцом будущего писателя был торговец молоком, имевший в собственности пастбища на окраине Токио. Мать принадлежала к семье Акутагава, в которой впоследствии воспитывался знаменитый писатель: отсюда и фамилия.

Рюноскэ родился, когда отцу было сорок два года, а матери - тридцать три. Следуя старинному обычаю, родители сделали вид, будто мальчика им подкинули, и отдали его на воспитание в дом старшей сестры матери, которая хотя и была замужем, но детей не имела. Все это было сделано из суеверных соображений, поскольку в Японии считается не очень-то хорошей приметой, когда родителям новорожденного за тридцать лет.



В 1910 г. он окончил токийскую муниципальную среднюю школу в числе лучших и, решив изучать английскую литературу, поступил в Первый колледж на литературное отделение.

В 1913 г. Акутагава оканчивает колледж и поступает на английское отделение Токийского императорского университета. Занятия в университете разочаровали начинающего литератора - лекции оказались неинтересными, и он перестал их посещать, увлекшись изданием журнала "Синситё". Журнал занимал позицию критики школы натурализма, а его представители были первыми "антинатуралистами". Акутагава и его друзья-литераторы своим творческим методом провозгласили неореализм.

Взлет демократического движения, по их мнению, породил в японской литературе два явления: пролетарскую литературу и неореализм.

Начало творчества писателя относится к 1915 г. , когда им были написаны рассказы "Ворота Расёмон" и "Нос", сразу же заставившие заговорить о появлении нового талантливого автора. (Кстати, кинофильм режиссера Куросава Акира под названием "Расёмон" к рассказу никакого отношения не имеет и основывается на другом произведении писателя - "В чаще". )

Многие критики появление этих рассказов относят ко времени, когда Акутагава пребывал в душевной депрессии из-за любовной истории, трагично окончившейся, и стремился отвернуться от действительности, окунуться в мир древности.

После окончания университета в декабре 1916 г. Акутагава получает должность преподавателя английского языка в Военно-морской школе. Свою жизнь в эти годы впоследствии он опишет в цикле новелл об учителе Ясукити - честном, но несколько непутевом человеке, который попадает в разные забавные истории.

Своей будущей жене он писал, что люто ненавидит преподавание: "Стоит мне увидеть лица учеников, как сразу же охватывает тоска, и тут уж ничего не поделаешь. Но зато я моментально оживаю, когда передо мной бумага, книги, перо и хороший табак". Тем не менее это были самые плодотворные годы в его жизни - за девять месяцев он создал около двадцати новелл, эссе и статей. В то же время с помощью одного из друзей Акутагава пытается получить место преподавателя в университете Кэйо, но переговоры затягивались, и в конце концов он принимает другое предложение - становится сотрудником газеты "Осака майнити симбун".

Относительно своего пристрастия к изображению прошлого Акутагава говорил: "Душа человека в древности и современного человека имеет много общего. В этом все дело". Поэтому в древности он искал аналоги поступков, мыслей, психологии современных ему людей.

Вообще же сюжеты из прошлого у Акутагава можно разделить на три периода: XII в. , когда древняя столица Японии Киото оказалась во власти множества несчастий, конец XVI в. - эпоха сильного влияния и распространения христианства в Японии и начало эпохи Мэйдзи - период просветительства.

Акутагава становится непревзойденным мастером короткого рассказа, традиции которого имеют в Японии глубокие и древние корни.

Литературные критики у Акутагава находят нечто общее с произведениями другого прославленного мэтра японской литературы - Нацумэ Сосэки, в частности проблему эгоизма. Это не случайно, ведь Акутагава считался одним из учеников Нацумэ и посещал литературные вечера, устраиваемые в его доме. И в романах Нацумэ, и в новеллах Акутагава эгоизм не был проблемой, касающейся личности как таковой. Оба писателя показали эгоизм как острую проблему общества в целом, как "государственный эгоизм Японии".

Интересны новеллы о деятельности христиан в Японии, например "Табак и дьявол", "Джулиано Китискэ". Известно, что многие христиане, прибывавшие в Японию, были мошенниками, развращающими японцев, или авантюристами от торговли.

В новелле "Табак и дьявол" рассказывается о том, как дьявол хитростью и коварством завез и распространил табак в Японии. Под табаком имеется в виду христианство.

Последний период литературной деятельности писателя - 1921-1927 гг. Все произведения того периода окрашены в яркие социальные тона. Неприятие некоторых негативных сторон милитаризма и капитализма тех лет писатель выразил в ряде произведений, в том числе в повести "В стране водяных". Акутагава показал фашизирующееся японское общество 20-х гг. на примере государства, в котором живут сказочные существа - водяные каппа.

Акутагава покончил с собой 24 июля 1927 г. , приняв смертельную дозу веронала. Его самоубийство шокировало друзей и знакомых, но не стало для них чем-то неожиданным. Никто так и не узнал истинной причины его смерти.

В 1935 г.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--