Сочинение Александр Андреевич Иванов автор картины «Явление христа народу»

Александр Андреевич Иванов родился 16 июня 1806 г. в Петербурге в семье профессора Академии художеств Андрея Ивановича Иванова. Первоначально художественное воспитание Александр Иванов получил под руководством отца. Впоследствии он обучался в Академии художеств на правах вольноприходящего ученика. Успехи юноши в искусстве были поразительны. Это дало повод профессору Егорову думать, что он работает не сам, а с помощью отца. Удостоенный золотой медали Академии, юноша получил право пенсионерской поездки в Италию.



В 1830 г. А. Иванов уехал из Петербурга и через три месяца поселился в Риме. Его жизнь в Риме была отдана напряженной работе в мастерской, посещению музейных хранилищ, беседам с известнейшими художниками, поездкам по Италии и изучению старых мастеров, наблюдению типов и сцен, нужных для задуманной им грандиозной картины “Явление Христа народу”. Он стал общепризнанным главой русской художественной колонии в Риме.



Художник жил в Италии в одиночестве. Все его устремления, все мысли были направлены к созданию большого полотна. Шли годы. Уже давно кончился срок пенсионерства Иванова, но он все еще далек был от окончания своей картины. Напрасно старик отец ждал его возвращения в Петербург. Мысль об этом приводила художника в трепет. Привыкший к самостоятельному творческому труду, к независимости и свободе, он не мог представить себя в роли академического профессора, работающего по приказу начальства.



Работа над большим полотном двигалась вперед с громадными усилиями и значительными перерывами. С годами Иванов стал замкнут и молчалив, а затем и совсем затворился в своей мастерской. Материальные дела художника окончательно расстроились. Жизненные лишения и колоссальный труд постепенно подтачивали его здоровье.



Гоголь поместил в своих “Выбранных местах из переписки с друзьями” статью “Исторический живописец Иванов”. Он призывал оказать помощь художнику: “Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, - явление небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее… и до сих пор ни слуху, ни духу из Петербурга”. Иванов не только не ищет “житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме работы. Он молит… о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику…”Сердечная дружба Иванова с Гоголем длилась много лет. Их сближало чувство любви к родине, глубочайшие душевные запросы - размышления о смысле жизни, о назначении человека.





В 1848 г. в Петербурге умер отец Иванова. Оставшееся после отца небольшое наследство дало возможность художнику пробыть в Риме до 1857 г. Но в конце 50-х гг. , когда Россия оказалась накануне преобразований, Иванов решил вернуться на родину.



Он приехал в Петербург в 1858 г. Начались хлопоты по устройству выставки картины и этюдов к ней. Иванов стремится возглавить передовую художественную школу, формировавшуюся тогда в России.



Но ему не пришлось работать в России. Картина его была принята сдержанно. Нашелся критик, который пытался опорочить многолетний труд и стремления художника.



Но лучшие, передовые люди того времени понимали, что творчество Иванова является громадным шагом вперед в истории русского и мирового искусства.



Пятидесятидвухлетний художник внезапно скончался от холеры, прожив в Петербурге всего шесть недель. Его похороны привлекли много народу. За его гробом шли Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, художники, ученые, литераторы, молодежь. Вся жизнь этого человека была подвигом. Вот что сказал о нем скупой на похвалы Н.

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