Ростом князь Александр Невский был больше других людей, голос его звучал, как труба в народе, лицом был прекрасен, как Иосиф.

Сила Александра была частью силы Самсона. И дал Бог князю премудрость Соломонову, а храбрость римского царя Веспасиана. Так князь Александр был непобедим, побеждая сам.

Александр очень почитал православие. Всякий раз перед сечей молился и получал благословение от архиепископа.

В приметы и видения не верил.

Был Александр своеволен, властолюбив, не смог мириться с новгородскими вечевыми порядками и поссорился с новгородскими людьми. Но в тоже время, он благороден, забыв старые обиды, освободил новгородскую землю от немецких рыцарей.

Александра Невского любил и славил народ за его ратные победы.

Смело и мужественно поехал он в ставку монгольско-татарского хана Батыя, чтобы договориться о снижении налога с русского народа.

После Невруева набега князь Александр города восстановил, людей собрал свои.

После смерти церковь причислила его к лику святых. .