Сочинение Алексей Константинович Толстой

… А в Красном Роге у рябины листья

Скрутились, словно рукопись стихов.

Но так сочны, так полнокровны кисти,

Как будто гребни чёрных петухов.

Здесь жил поэт.

М. Юницкая

Вряд ли найдется человек, хотя бы раз в жизни не сталкивавшийся с творчеством Алексея Константиновича Толстого. Люди поют известные романсы и не задумываются, что автором текста является русский поэт, наш земляк А. К. Толстой.

Готовясь к конкурсу чтецов, посвященному 190-летию А. К. Толстого, я почему-то сначала не мог вспомнить ни одного его произведения. Тогда я взял в библиотеке томик его стихов. Открыв первую же страницу, прочитал строки, и сразу же вспомнил и запел давно знакомые слова:

«Колокольчики мои, цветики степные…».

Кажется, с детского сада слышу это произведение по радио и телевизору. Следующая страница, другое стихотворение – и опять знакомый мотив просится на память:

«Средь шумного бала, случайно…».

В его лирических стихах как ни у кого другого, чувствуется напевность, музыкальность и задушевный тон. Может, поэтому и запомнились когда-то мне эти стихи как музыкальное произведение. Ведь не зря к стихам Толстого обращались такие выдающиеся композиторы, как Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рубинштейн. Часто «Колокольчики» напевает моя мама. Она говорит, что слова легко запомнились и поднимают настроение.

Чтобы лучше понять произведения поэта, я прочитал подробнее о его жизни и творчестве, а также отзывы о нем современников.

Толстой родился в графской семье, с детства не знал недостатка ни в средствах, ни в любви ближних. Его возили в путешествия за границу, он был дружен с наследником – будущим царем. Поступив на государственную службу, он быстро продвигался по служебной лестнице, не прилагая к этому никаких усилий. Многие стремятся к такому положению. Однако, по словам самого поэта «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре…» Он хочет быть самим собой, писателем. Прошло много лет, прежде чем Толстой получил отставку. А. К. Толстой обладая большой физической силой, был очень мягким и отзывчивым человеком. Его современник, писатель И. С. Тургенев, писал о нём так: «Всем, знавшим его, хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» - это выражение почти неизменно приходит всем на уста при одной мысли о Толстом. » Меня особенно взволновало его стихотворение «Колодники». В нём слышится такая глубина чувства, такое сострадание и жалость к этим людям, что невольно сжимается сердце.

Кто они, эти «колодники»? Может, крепостные или пленные, которых наверняка видел поэт, когда служил в армии во время Крымской войны? А может, это преступники, совершившие тяжкое преступление? Стихотворение проникнуто таким сочувствием к этим людям, какое может испытывать только человек с отзывчивым и нежным сердцем, как у Алексея Константиновича.

Я полюбил исторические баллады Толстого. В них чувствуется гордость поэта за славное историческое прошлое родного края. Ведь наша Брянщина богата историческими событиями и древними легендами. По местным преданиям, именно в Брянских лесах находился Соловей-Разбойник, а брянский богатырь Пересвет начал поединок с татарским воином перед Куликовской битвой.

В стихотворении «Курган» с грустью говорится о забвении подвигов богатырей, о том, что нельзя забывать историческое прошлое своей родины.

Баллада «Илья Муромец» тоже проникнута грустью. Обидел князь заслуженного воина. Да и сам Илья не очень хочет пировать в роскошных покоях. «Для княжого не гожусь двора», - говорит богатырь. И чувствуется, автор с ним согласен. Толстой также не любил находится при дворе государя, а предпочитал жить в своем имении.

Здесь, в Красном Роге, он создал большинство своих лирических стихотворений. Во многих из них видны знакомые картины природы Брянского края: сосновый бор, река, «где гнутся под омутом лозы», а над водой

«Летают и пляшут стрекозы,

Весёлый ведут хоровод».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--