Алексей Турбин - самый старший в семье, военный врач, ему 28 лет. Понятие чести для А. , как и для всех Турбиных, превыше всего. Это один из лучших представителей белого движения. Он борется с новыми порядками до конца, хотя и понимает, что ему нечего защищать. Та Россия, за которую он готов умереть, более не существует. Тем не менее, этот герой не понимает, как можно предать свою родину и своего царя. Государь мертв, но А. остается монархистом. С позициями Турбина солидарны их близкие друзья: Мышлаевский, Карась. Самого Булгакова многое сближает с А. . Ему дал он часть своей биографии: это и мужество, и вера в старую Россию, вера до последнего, до самого конца. .