Алешковский Ю. - Вариант 1

Алешковский Юз, настоящее имя - Иосиф Ефимович (р. 1929), прозаик, поэт, сценарист.



Родился 21 сентября в Красноярске. Затем семья Алешковских переезжает в Москву. Отечественная война прерывает учебу в московской школе. Семью Алешковских эвакуируют.



В 1947 Алешковский призывается в ряды Советской армии. Служит во флоте, но за нарушение дисциплины приговаривается к четырем годам заключения. 1950 - 53 - лагерная жизнь. После освобождения работает шофером, затем на стройке.



В 1955 возвращается в Москву. Начинает зарабатывать на жизнь литературным трудом: пишет и публикует детские сказки, рассказы, сценарии для кино и телевидения - "Два билета на электричку" (1964), "Черно-бурая лиса" (1967), "Кыш, два портфеля и целая неделя" (1970).



Одновременно работает над повестями и рассказами, которые не могли быть опубликованы из-за того, что касались запретных для советской литературы тем (лагерная жизнь, фальшь и лицемерие, пронизывавшие советскую действительность, и т. д. ). Самое известное из этих произведений - повесть "Николай Николаевич". Эти произведения, распространявшиеся через самиздат, делали автора весьма популярным среди интеллигентной молодежи. К тому же он был автором известных лагерных песен: "Товарищ Сталин, вы большой ученый", "Окурочек", "Советская пасхальная" и др. , которые пели в молодежных компаниях по всей стране. В 1979 некоторые лагерные песни Алешковского были напечатаны в "Метрополе", перестав быть анонимными. В результате он вынужден был эмигрировать. Сначала он жил в Вене, где написал роман "Карусель" (издан в 1983), затем получил разрешение на въезд в США, где с 1979 и живет в городе Миддлтаун (штат Коннектикут). В США были опубликованы написанные ранее произведения: в 1981 - "Кенару" (1974 - 75), в 1980 - "Маскировка" (1978), в 1980 - роман "Рука" (1977 - 80).



В 1982 опубликована повесть "Синенький скромный платочек". Юз Алешковский живет и работает в США. .