Алигер М.И. - Вариант 1

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА (1915–1992)



Русская поэтесса. Родилась 26 сентября (7 октября) 1915 в Одессе в семье служащих. Окончила химический техникум, работала по специальности на заводе. В 1934–1937 училась в Литературном институте им. А. М. Горького; печаталась с 1933. В центре ее стихотворных сборников с самого начала – героико-романтический образ современника, будь то юный энтузиаст первых пятилеток (Год рождения, 1938; Железная дорога, 1939; Камни и травы, 1940), или мать, мужественно переживающая утрату своего ребенка (Зима этого года, 1938), или боец и труженик на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны (Памяти храбрых, 1942; Лирика, 1943).

Умерла Алигер в пос. Мичуринец Московской области 1 августа 1992.



Первые стихи опубликовала в 1933 году. Училась в Литинституте с 1934 по 1937 год. Первая книга "Год рождения" вышла в 1938-м. Огромную популярность во время войны получила поэма "Зоя" о юной партизанке Зое Космодемьянской, повешенной гитлеровцами. Хотя поздние исторические интерпретаторы и ставили под сомнение эту версию, как официозную легенду, поэма тем не менее была полна искреннего трагизма: "Тишина, ах какая стоит тишина! Даже шорохи ветра нечасты и глухи. Тихо так, будто в мире осталась одна эта девочка в ватных штанах и треухе". После войны, в то время, когда поэзии зажали горло, Алигер написала слабую скучную поэму "Ленинские горы" в стиле тогдашней "бесконфликтности". Но она всегда была в первых рядах тех писателей, которые, несмотря на полузадушенность, требовали права на свежий воздух. Либеральная интеллигенция аплодировала Алигер, когда на собрании московских литераторов она сказала, что "старые товарищи по фронту и по поэзии простят Косте Симонову некоторые его поступки только при условии, что он их никогда не повторит". Алигер была членом редколлегии альманаха "Литературная Москва", который был провозвестником "оттепели". Когда Хрущев решил подморозить собственную оттепель, Алигер мужественно выступила против него на правительственном банкете-дискуссии с писателями в 1956 году. Позднее, будучи уже в отставке, Хрущев просил составителя этой антологии передать извинения всем писателям, с которыми он был груб, и первой из них - Алигер, с запоздалой прямотой назвав свое поведение "вульгарным и бестактным". В личной жизни она была глубоко несчастна. Ее первый муж композитор Макаров был убит на фронте. Их дочь - талантливая поэтесса Таня Макарова, чьи стихи мы приводим в этой антологии, трагически ушла из жизни. Отец ее второй дочери - Александр Фадеев - покончил жизнь самоубийством. Его дочь, выйдя замуж за немецкого поэта Энценсбергера и не найдя за границей своего места в жизни, тоже ушла из жизни по своей воле. Потеряв своего последнего мужа, она осталась совсем одна, была найдена мертвой недалеко от своей переделкинской дачи, в придорожной канаве. Все, знавшие ее, и среди них составитель этой антологии, вспоминают Алигер как на редкость светлого человека. Составитель этой антологии написал о ней стихи, где есть такие строки: "Была в поэте, слитая навеки, особенная внутренняя гордость - и русского поэта, и еврейки". .