Сочинение Аллегория в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина и в баснях И.А. Крылова

Аллегория является распространенным средством художественной изобразительности. Традиционно она используется как в фольклоре, так и в книжной литературе. Словарь литературных терминов дает такое определение аллегории: «Аллегория (иносказание) – изображение отвлеченного понятия через конкретный образ».



Очень часто аллегория используется в сказках и баснях. Здесь под видом животных, например, подразумеваются человеческие пороки. Аллегорически могут изображаться важные исторические и политические события.



Мастерами аллегории в русской литературе были, безусловно, М. Е. Салтыков-Щедрин и И. А. Крылов. Они, каждый в своем жанре, создали прекрасные образцы аллегорических произведений.

Аллегория у обоих авторов сложна. Она имеет несколько значений, под внешним слоем всегда скрывается еще и более глубокий, философский смысл.



Так, в сказке Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» под видом мелкой рыбешки аллегорически изображен тип умеренного либерала. Это трусливый человечишка, вечно трясущийся за свою жизнь. Ничего, кроме своей жалкой жизни, его не интересует. Пискарь отгородился от всего мира, лишил себя всех рыбьих (человеческих) радостей, и, главное, никому не принес никакой пользы. Он не боролся за свою жизнь, за свои права, а предпочел целый век прозябать. Поэтому итог жизни либерального пискаря – «Он жил и дрожал – только и всего». Автор делает вывод: «Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому не чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия…живут, даром место занимают да корм едят». Понятно, что Салтыков-Щедрин под образом премудрого пискаря подразумевает сторонников политического направления либерализма. Кроме того, мне кажется, автор имеет в виду и просто пассивных граждан. Они молчат, глядя на все беззакония, творимые властью, из страха за свою жизнь. Но, помимо этого, современного Салтыкову-Щедрину смысла, в сказке мы находим и вечный смысл: чтобы прожить полноценную жизнь и не жалеть в старости о пустых годах, нужно жить, а не бояться, нужно идти навстречу жизни, быть открытым ей, рисковать и побеждать.



Басни Крылова также многослойны. Под актуальным, ежеминутным смыслом в них скрываются глубокие общечеловеческие идеи. Так, в басне «Волк и Ягненок» изображены современные автору отношения между властью и народом, между всесильными властьмеющими и их подчиненными. Но, в тоже время, здесь имеются в виду вообще отношения между сильным и слабым в любой сфере жизни. К сожалению, часто бесчестный человек, встретив более слабого, пытается доказать свою силу и власть, издеваясь над неповинным существом.



И Салтыков-Щедрин, и Крылов в своих произведениях следуют народной традиции. Поэтому чаще всего они выводят человеческие пороки, общественные события под видом животных, жизни в животном мире. Но намеки прозрачны, по отдельным деталям мы понимаем, о чем идет речь. Например, в сказке Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» под чередой Топтыгиных автор имеет в виду градоначальников, присланных для наведения порядка. Медведь в фольклоре является олицетворением тупости, грубой силы, невежества. Салтыков-Щедрин придерживается этой трактовки. Его градоначальники – тупые варвары, разрушающие все на своем пути. Главная их забота - выслужиться перед начальством. На судьбу вверенного им народа Топтыгиным наплевать.



Крылов также выводит в образе Медведя всевозможных начальников. Так, в басне «Медведь у пчел» показан казнокрад, которого допустили к государственному добру: «Ан вышел грех: Мой Мишка потаскал весь мед в свою берлогу». Здесь Медведь – бессовестный вор, «старый плут».



Оба автора используют и другой вид аллегории. Довольно часто в их произведениях героями являются люди. Но и здесь через конкретную ситуацию обличаются человеческие пороки. У Салтыкова-Щедрина больше, чем у Крылова, как мне кажется, злободневных произведений.

Известно, что этот писатель активно боролся с современными ему пороками общества. Он выступал против крепостного права, горько высмеивал зазнавшихся высокомерных господ, которые не могли и шагу ступить без своих «грязных и необразованных» мужиков. Этой теме посвящены одни из самых известных сказок Салтыкова-Щедрина – «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик».

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