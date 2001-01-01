Амаду Ж. - Вариант 1

Родился 10 августа 1912 в Ильеусе (шт. Баия), сын мелкого плантатора. Писать начал с 14 лет. В ранних романах Страна карнавала (O paiz do carnaval, 1932), Мертвое море (Mar morto, 1936), Капитаны песка (Capites da areia, 1937) описывал борьбу трудящихся за свои права. Показателен в этом отношении роман Жубиаба (Jubiab, 1935), герой которого, в детстве беспризорник-попрошайка, делается сначала вором и главарем банды, а затем, пройдя школу классовой борьбы, становится прогрессивным профсоюзным лидером и образцовым отцом семейства.



Активист компартии Бразилии, Амаду не раз высылался из страны за политическую деятельность. В 1946 он был избран депутатом Национального конгресса, двумя годами позже, после запрещения компартии, снова был выслан. За последующие четыре года объехал ряд стран Западной и Восточной Европы, Азии и Африки, встречался с П. Пикассо, П. Элюаром, П. Нерудой и другими видными деятелями культуры.



По возвращении на родину в 1952 всецело отдался литературному творчеству, став певцом родной Баии, с ее тропической экзотикой и ярко выраженным африканским началом в культуре. Его романы отличает интерес к народным традициям и магическому ритуалу, вкус к жизни со всеми ее радостями. Идеологические установки в творчестве уступают место собственно художественным критериям, действующим в русле того чисто латиноамериканского направления, которое получило в критике название «магического реализма». Начало этим переменам положил роман Бескрайние земли (Terras do sem fim, 1942), за которым последовали другие романы того же направления – Габриэла, корица и гвоздика (Gabriela, cravo e canela, 1958), Пастыри ночи (Os pastores da noite, 1964), Дона Флор и два ее мужа (Dona Flor e seus dois maridos, 1966), Лавка чудес (Tenda dos milagres, 1969), Тереза Батиста, уставшая воевать (Teresa Batista, cansada de guerra, 1972), Засада (Tocaia grande, 1984) и другие. В 1951 Амаду был удостоен Ленинской премии, в 1984 награжден орденом Почетного легиона (Франция).



Умер Амаду в Салвадоре (шт. Баия) 6 августа 2001.