Сочинение «Американский фольклор»

Американский фольклор имеет три главных источника: фольклор индейцев, негров и фольклор белых поселенцев. Вопрос о фольклоре коренного населения Северной Америки — американских индейцев — всегда считался острым. Дискуссии по этому вопросу обычно выходили за рамки узко ученых споров, неизменно имели общественный интерес. И это не случайно. Как известно, индейцы к моменту открытия Нового Света достигли сравнительно высоких ступеней культуры. Конечно, они уступали европейцам в культуре обработки металлов или земли, в культуре строительства и пр. Но если бы по аналогии можно было говорить о «культуре свободы», тут они всегда были на высоте, рабами белых они не стали, даже когда белые лишили их главных средств существования, истребив всех бизонов — основной источник жизни североамериканских индейцев.



Эта потребность индейцев чувствовать себя всегда свободными является и ключом для понимания их фольклора. Сказки индейцев воскрешают перед нами красоту девственных лесов и бескрайних прерий, воспевают мужественный и гармоничный характер индейца-охотника, индейца-воина, индейца-вождя. Они повествуют о нежной любви и преданном сердце, об отважных подвигах во имя любви; герои их борются со злом,и коварством, отстаивая честность, прямоту, благородство. В своих сказках индейцы попросту разговаривают с деревьями и животными, со звездами, с Луной и Солнцем, с горами и ветром. Фантастическое и реальное для них неразделимо. Через это фантастическое, волшебное проступает опоэтизированная реальная жизнь, образно воспринимаемая индейцами.



Много преданий сложено у них о мудром учителе, «пророке», который у каждого племени называется по-своему: у одних — Гайавата, у других — Глускеп, некоторые зовут его Мичабу или просто Чабу. Это он научил индейцев жить в мире и дружбе, он придумал для них своеобразные деньги-раковины — вампум. Он научил их разным работам и ремеслам. Он всегда приходил индейцам на помощь или в трудную минуту войны, или в год неудачной охоты. Но стоит он всегда на стороне Справедливости и Свободы.



В Америке имеется множество собраний североиндейского фольклора: этнографические, научные издания и сборники в литературной обработке и в пересказе для детей. На русском языке, кроме публикаций в периодике и в сборниках сказок «Как Братец Кролик победил Льва», «За морями, за горами», «Волшебная кисть», «Веселые сказки разных народов», сказки североамериканских индейцев в отборе для детского чтения полнее всего представлены в книге «Сын Утренней Звезды». В это издание вошли сказки индейцев Нового Света, т. е. Северной, Центральной и Южной Америки. Сказки североамериканских индейцев, включенные в этот сборник, взяты из наиболее известных американских и канадских изданий, а также немецких. Открывается этот раздел сборника сказками о мудром учителе-волшебнике Глускепе, спустившемся в белом каноэ прямо с неба, чтобы научить уму-разуму индейцев племени вабанаков. Вабанаки в переводе означает «те-кто-живет-рядом-с-восходящим-солнцем». Здесь мы сталкиваемся с еще одним качеством индейского фольклора — своеобразием и емкостью языка, отличающегося большой поэтичностью и неожиданной точностью. Об этом говорят хотя бы названия различных явлений природы, предметов обихода, а также образование собственных имен, например имя героя сказки Утикаро — Сын Утренней Звезды.



Многие сказки этого сборника рассказывают о дружбе человека со зверем, о близости его к природе: «Мууин — сын медведицы», «Белая кувшинка», «Утка с красными лапками». В них отражаются и быт, и воззрения индейцев, их этика и моральные требования. Удивительна в этом отношении сказка «Сын Утренней Звезды», где мы встречаем некое противоборство Звездного мира и Земного. Судя по всему, тема жизни на других планетах по-своему волновала индейцев. Последняя сказка сборника — «Как был зарыт томагавк» — посвящена самой актуальной и вечной проблеме: как положить конец войнам и установить мир. Решение по-сказочному простое и по-народному мудрое: зарыть томагавк, т. е. уничтожить оружие войны.